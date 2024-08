El partido del inmovilismo

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un encuentro informativo organizado por el diario ‘La Razón’, a 15 de julio de 2024, en Madrid (España). / Jesús Hellín - Europa Press

En estos momentos, el PP acumula el mayor poder autonómico y local de su historia pero el gobierno central se le sigue resistiendo. Ahora hace poco más de un año ganó las elecciones generales pero su escaso potencial de coalición, es decir su capacidad para aparecer como un socio deseable a ojos de los otros partidos, imposibilitó la investidura de Alberto Núñez Feijoo. Con el PP solo se quieren aliar Coalición Canaria y Vox, y en ocasiones este último lo hace a regañadientes y con menosprecio -nunca ha dejado de calificarlo como la derechita cobarde- y no siempre con perspectivas de continuidad a largo plazo como demuestra la reciente ruptura de algunos ejecutivos autonómicos y su salida del gobierno. Y lo grave del caso es que precisamente es su inestable alianza con Vox, lo que le impide cualquier eventual acuerdo con otras formaciones que, al menos en la dimensión izquierda-derecha, le son cercanas como el PNV o Junts per Ctaluña con las que tanto desde el punto de vista cultural, social o fiscal tienen numerosas coincidencias ideológicas.

En cambio el PSOE, a diferencia del PP, ha logrado convertirse en un partido con un elevadísimo potencial de coalición. De hecho, todos los partidos del arco parlamentario, a excepción del propio PP y de Vox, están dispuestos a aliarse con él y así lo demostraron en la investidura de Pedro Sánchez. Y esta es una circunstancia que no se explica por la irresistible capacidad de Sánchez para granjearse simpatías sino por su habilidad camaleónica para cambiar de posición sin ningún tipo de rubor con el objetivo de satisfacer las demandas de sus potenciales socios, en especial de los independentistas catalanes. Así fue cuando abjuró de la amnistía y así ha continuado con la aceptación de la financiación singular para Cataluña convertida en la condición sine qua non de ERC para la investidura de Salvador Illa. Sánchez lo tiene claro. Sin los escaños procedentes de Cataluña, que aporta un total de 48 al cómputo global, no se puede gobernar a España. Y por ello no solo es necesario que su partido, en este caso el PSC, su partido hermano, obtenga unos buenos resultados sino tener buenas relaciones con el resto de partidos catalanes, la mayoría de ellos partidos de ámbito no estatal y algunos de los cuales, independemtostas. Por ello el PSOE ha dejado de ser el partido que lealmente avaló la aplicación del artículo 155 de la Constitución en 2017 a ser el partido de los indultos, de la amnistía y de la financiación singular.

Mientras tanto, el PP atenazado por Vox, que es el primer partido con representación en defender abiertamente el desmantelamiento del estado de las autonomías y la transformación de España en un estado unitario, afronta el desafío territorial que ha supuesto el procés soberanista, y que ahora considera que se ha extendido al resto de España, con las mismas armas que antaño: ninguna propuesta política, solo respuesta judicial. Puede entenderse que en 2012, estando el PP en el gobierno de Espala, gozando de mayoría absoluta, dependiendo el gobierno de Artur Mas del propio PP y estando España al borde del rescate, que la respuesta política de los populares fuese la nada y que lo fiasen todo al frente judicial, en caso de ser necesario. Pero varios lustros más tarde, esta posición inmovilista resulta de lo más improductiva ya que no solo le resta potenciales aliados sino que ni tan siquiera le ha servido para contener a Vox.

No obstante, el cambio de posición del PSOE, en particular en lo relativo a la financiación singular de Cataluña que lo acerca más a planteamientos confederales que a la federales, puede abrir una ventana de oportunidad que permita al PP abandonar su tradicional inmovilismo en la cuestión territorial y, como con el juego de las sillas, abrazar sin complejos un federalismo de carácter plurinacional - y hasta asimétrico- que en muchas ocasiones ya practica sin atreverse a nombrar y erigirse en abanderado de las urgentes reformas de un muy disfuncional estado autonómico que podrían resolverse avanzando en esa dirección. Y es que quizás adentrándose por senda podría además no solo mejorar sus expectativas en Cataluña, que es donde en gran medida se juegan las elecciones generales, sino también ganar potencial de coalición atrayendo a los partidos de ámbito no estatal sin cuyo concurso, hasta ahora, no se ha podido gobernar España.