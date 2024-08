No le gusta explicarse

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / Isaac Buj - Europa Press

Las explicaciones pueden ser juzgadas y cuestionadas y hay que estar preparado para las críticas. Acaso por eso a Pedro Sánchez no le guste dar explicaciones a sus rivales ni a los electores. Como por estrategia el presidente no defiende, ataca, se opone más a la crítica de la oposición de lo que explica su acción de gobierno. Ser gobernado sin explicaciones no es confortable. En el enojoso caso de su mujer, Begoña Gómez, hicieron falta explicaciones desde el principio. Si «no hay nada» se muestra lo que hay. Si no está claro qué puede hacer y qué no la pareja de un gobernante se crean un protocolo que lo marque y un órgano que lo vigile.

De la espantá de los cinco días a la querella contra el juez Juan Carlos Peinado el asunto pasó en 100 días de no ser nada a no ser negocio, de no ser estético a no ser ético y a que el juez -que actúa como los guionistas de Perdidos, con giros increíbles y sin cesar de abrir tramas e intrigas sin despejar éstas ni cerrar aquellas- le atribuye tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Un asunto ideal para adictos a la ficción en la realidad con formato de culebrón: episodio diario y poca información nueva. Como en los culebrones -que tratan más de justicia que de amor- se hacen insoportables tanta culpa y tanta inocencia; tanto hay de todo y tanto quedará en nada.

La psicología de uso corriente no recomienda explicarse en cuestiones personales, pero en la política las explicaciones son exigibles. En el caso de la mujer del presidente se mezclan lo privado y lo público y eso debería haber estado claro en el pensamiento y en la acción del matrimonio al llegar a la Moncloa. En lo privado no das explicaciones porque eres tu propio juez, pero en lo público está Peinado exigiendo más allá de lo hasta ahora conocido. En la psicología de Internet todo son incitaciones de psicólogos a no dar explicaciones privadas. Lo que no he encontrado es el perfil del que nunca las da. Seguiré buscando. Va para largo.