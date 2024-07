Joe Biden, el testarudo sin medida

El presidente de EEUU, Joe Biden. / EPE

El joven tirador falló por centímetro y medio al disparar a Donald Trump en el mitin que ofrecía en Pensilvania. Solo le destrozó la parte superior de la oreja. Pero según la inmensa mayoría de analistas con lo que ha acabado el disparo es con las opciones de los demócratas de seguir en la Casa Blanca, sustituyan o no a Joe Biden como candidato presidencial. La foto de Trump con el rostro salpicado por la sangre, rodeado de guardaespaldas pero con el puño triunfal en alto y al fondo de la bandera de las barras y estrellas es insuperable como recurso electoral.

Biden ha condenado temprana y rotundamente el atentado. Pero todo irá muy rápido. Al parecer mañana, martes, su contrincante ofrecerá otro mitin aunque le falte media oreja. Trump tiene un instinto sagaz para el espectáculo y sabe perfectamente que esta conmoción –nada menos que un intento de asesinato -- debe aprovecharla desde ya. Con toda probabilidad la delicada campaña de Biden continuará sin variaciones: discursos breves muy sencillos, pequeñas multitudes, un tono entre patriarcal y humorístico. Y a casa enseguida. Después del fin de semana a Biden solo le quedan dos cosas. La primera, aprovecharse de la misma conmoción que rentabilizará Trump, porque el frustrado magnicidio complica y desgarra aún más el debate sobre si prescindir de Biden o no. Y la segunda, por supuesta, la ambición. Porque Biden es un buen tipo y no se le conocen enjüagues económicos graves, pero es un político de una ambición indestructible y recatadamente feroz. Ha tenido que superar obstáculos formidables y lo ha conseguido no gracias a una inteligencia excepcional o una brillantez intelectual, sino por una testarudez de acero, por una voluntad fuera de lo común.

La primera dificultad nada ciceroniana: la tartamudez. Biden es tartamudo. Y aunque décadas de esfuerzo y constancia metódica han disminuido esa tartamudez al mínimo, a veces aún aflora. Nacido en 1942 hijo de una familia católica de clase media, su padre se arruinó y pasó una adolescencia con ciertas estrecheces. Al final la economía familiar remontó y pudo estudiar Ciencias Políticas en la Universidad de Delaware y Derecho en la Universidad de Siracusa. Jamás fue un estudiante particularmente destacado. Como alumno de Derecho, por ejemplo, ocupó el puesto 74 entre los 85 de su clase. Tampoco destacó como deportista. En cambio cada vez fue más evidente su capacidad de liderazgo. Era un líder curioso que basaba su preeminencia en llegar a acuerdos con los demás. Siempre los cumplía y eso aumentada su prestigio en todo el ámbito universitario. Pero Biden no anhelaba ser profesor o abogado en tribunales. Quería entrar en política. Y después de una corta experiencia en un bufete de abogados se presentó al Senado por Deleware en 1972, y para sorpresa general, ganó el escaño. Pocas semanas después falleció en accidente de tráfico su esposa Neilia Hunter y su hija Naomi de apenas un año de edad; sus otros dos hijos quedaron malheridos. Dicen que quiso dimitir, pero no lo hizo. De hecho conservó el escaño en el Senado durante más de un cuarto de siglo. En 1975 se casó de nuevo con su actual esposa, Jill Tracy Jacobs, doctora en Pedagogía y profesora universitaria. Es ligeramente escalofriante esa capacidad de empezar una intensa y exitosa carrera política y volver a casarse en apenas dos años y medio.

¿Qué tal senador era Joe Biden? Pues un hombre de debate sosegado, consenso y sonrisa de dientes perfectos, sobre todo en política internacional y al frente del Comité Judicial del Senado. Se hizo célebre su negativa a conducir y su costumbre de volver a casa en tren todos los viernes. En 1988 intentó ser el candidato demócrata a la Presidencia y no empezó mal, pero lo pillaron plagiando un discurso bastante chapuceramente, y además sufrió dos aneurismas cerebrales. Después de sus ocho años como vicepresidente de Barac Obama vió que se le escapaba su gran oportunidad porque Hillary Clinton se empeñó en coronarse. Solo alcanzó su objetivo vital en 2020, derrotando a Donald Trump, el principal riesgo de la república democrática durante toda su historia. ¿Chochea Biden? Probablemente no. Pero desde hace muchos meses se está hundiendo en la senectud a cada vez mayor velocidad y su situación, ahora muy delicada y discutible, en un par de años puede ser crítica, catastrófica, invalidante. Él quiere seguir. Como siempre. Morir en la Presidencia es una forma de inmortalidad.