Evitar los tics liberales

El respeto a las decisiones judiciales por parte de los ciudadanos y de los poderes públicos es uno de los pilares del Estado de Derecho, un respeto que debe incluir tanto las decisiones que toman los jueces durante la fase de instrucción de los procesos así como las sentencias que dictan una vez los juicios han finalizado. Ello no impide que resulte absolutamente legítimo estar en desacuerdo con las decisiones judiciales y que por ello, en los sistemas garantistas, sea posible interponer recursos ante las instancias judiciales superiores.

Por esta razón resulta preocupante el creciente cuestionamiento de las decisiones judiciales en el que ha incurrido el Gobierno de España en una actitud sin precedentes desde el advenimiento de la democracia. Hasta ahora todos los gobiernos, tanto del PSOE como del PP, a pesar de haber sido objeto ambos de investigaciones judiciales vinculadas a escándalos de corrupción, nunca habían cuestionado las decisiones judiciales y mucho menos se habían permitido acusar a los jueces de prevaricadores. Este cambio de tercio por parte del PSOE empezó a dibujarse a raíz del acuerdo de investidura con Junts per Catalunya en el cual y a propósito de la Ley de Amnistía asumía el ‘concepto de lawfare’ largamente sostenido por el independentismo y que solo se explica por la voluntad de congraciarse con él. Una asunción, cabe recordar, que mereció el reproche unánime de todos los estamentos judiciales.

Pero la cosa no ha quedado ahí. A raíz del caso de que implica a su esposa, Begoña Gómez y que le afecta personalmente, el presidente del gobierno, en particular en su segunda carta a la ciudadanía ya que en la primera los ataques tenían por objeto a la prensa, ha censurado la decisión del juez de citar a declarar a su esposa atribuyéndole una clara intencionalidad política y afeándole que lo hiciese en pleno período electoral al considerar que no se ha respetado ‘una regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar la campaña electoral’. Con ello ha asestado un golpe directo a la credibilidad de la justicia en una actitud impropia de un gobernante en una democracia liberal del cual cabe esperar el máximo respeto por las decisiones de los jueces, especialmente si le afectan personalmente.

La respuesta las asociaciones judiciales no se ha hecho esperar y algunas han mostrado su repulsa por las acusaciones, el propio juez instructor ha recordado que ninguna ley impide instruir en campaña electoral y el CGPJ ha anunciado que se reunirá el lunes para defender la independencia de ese poder. No obstante en nada ayuda reivindicar esa independencia hechos como que desde el correo institucional del propio CGPJ se difundan mensajes dando instrucciones sobre como gestionar la aplicación de la ley de amnistía o la circunstancia de que su mandato esté caducado desde hace años porque el PP se niega a cerrar un acuerdo pese a la humillante mediación europea. Quizás si el Consejo dimitiese en bloque o si la Presidenta del Congreso, ya que la renovación del órgano depende de las Cortes Generales, la incluyese en el orden del día, los partidos políticos se verían obligados a tomar una decisión consensual al respecto.

El descontento de parte de la justicia española con el gobierno como consecuencia de los implícitos de la Ley de Amnistía es evidente y no lo ha ocultado. Y no resulta extraño ya que esa ley supone una enmienda a la totalidad a la labor llevada a cabo por los jueces durante el procés independentista. Pero ese descontento en ningún caso debe tener efectos prácticos y mucho menos orquestados en el ámbito judicial al tiempo que tampoco debe utilizarse desde el gobierno para abonar la idea de que las decisiones de los jueces están movidas por un ánimo de venganza, sobretodo si afectan al propio presidente. Alimentar estas conductas puede desembocar en una guerra abierta entre el Gobierno y el Poder Judicial de consecuencias imprevisibles para nuestro sistema democrático.

El respeto a los principios liberales exige la máxima pulcritud al Poder Judicial pero también al Gobierno, algo que resulta incompatible con la criminalización y el desprestigio de los medios críticos, con amagar con promover una ley de medios capaz de controlarlos, con plantearse modificar las leyes judiciales a conveniencia por el hecho de disponer de mayoría ignorando a los partidos de la oposición o directamente con hacerse la víctima. Porque este comportamiento más bien parece un coqueteo iliberal que debería evitarse a toda costa. Y más si se está a las puertas de unas elecciones europeas en las que precisamente se dice querer combatir esa deriva.