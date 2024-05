Sánchez y Feijóo a cara de perro

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo / EPE

Llega la última curva del curso electoral. La de las elecciones europeas. Este jueves arranca la campaña. Otra, sí, sí, otra. Votamos a nuestros representantes en las instituciones de la UE, pero hace décadas que esta cita con las urnas se vive en España como un examen final para líderes nacionales. Así que prepárense, que vienen jornadas rudas, aunque estén en boga los discursos sobre la necesidad de política serena y sosiego en las instituciones.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo están dispuestos a darlo todo para ganar esa batalla. Saben que vencer o salir derrotado de esos comicios influye en la moral de la tropa y marca la ruta interna para los siguientes meses, así que la pugna será a cara de perro. Sánchez, tras sus exóticos cinco días de reflexión y retirada de la vida pública para (supuestamente) pensar si dimitía o no por las acusaciones recibidas por su mujer, se siente más fuerte que nunca. Eso dice él mismo. El presidente está que lo tira: no solo no se marcha, sino que dice ahora que él y su esposa están preparados para aguantar carros y carretas que les vendrán por ser quiénes son y que piensa, de hecho, volver a presentarse a otras generales cuando toquen. Eso por si había algún o alguna socialista que, entre bambalinas, hubiera pensado que lo de su jefe era un destello de debilidad y que lo de la retirada y lo de la entonces obligada sucesión podía ir en serio.

Después de haber desconcertado a propios y a ajenos con su arrebato y su encierro en La Moncloa, Sánchez se siente fuerte. Las buenas previsiones para la economía y el triunfo incuestionable de su compañero Salvador Illa en Cataluña regala brío al PSC y vitamina al PSOE en un momento clave de la legislatura. El jefe del Ejecutivo cree legitimada su arriesgada política catalana, amnistía e indultos incluidos, y cuenta con que el golpe electoral que le han propinado al independentismo en las urnas, especialmente a ERC, es compatible con la mano tendida y las alianzas en las Cortes. Se ve dándole la vuelta a los pronósticos y empatando o incluso ganando en las europeas con una candidata que además tiene aspiraciones a ser comisaria: la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Tan reconstruido se exhibe Sánchez en estos momentos que en la semana de vértigo que comienza va a protagonizar un Pleno en el Congreso para ofrecer claves del inminente reconocimiento del Estado palestino (uno de los temas de campaña de las europeas, sin duda) y hablar de lo que supuestamente no estaba dispuesto a hablar de ninguna de las maneras: de su mujer, Begoña Gómez y sus negocios. Sostiene el presidente del Gobierno a este respecto que “sin duda” su esposa ha actuado correctamente y que, a pesar de tener que enfrentarse ahora a una investigación judicial impulsada por Manos Limpias, ahí no hay caso, sino “fango” y un interés especial, según apunta, de la oposición por desdibujarle a él y a su familia y otorgarle el título de “enemigo número uno” de España.

Esa sesión plenaria, que será intensa y extensa, se producirá en la misma semana en que los tribunales tendrán además trabajo en torno al caso que afecta a Ia pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, y que ha acabado salpicando también a la Fiscalía General del Estado. Todo estará presente en el menú de asuntos de política nacional bajo el foco. Súmenle que en Cataluña, con la campaña de europeas ya en marcha, el Cercle d’Economia celebra sus habituales jornadas en la que los líderes nacionales acuden a explicar sus propuestas económicas, en esta ocasión inevitablemente con tinte electoral. Allí estarán Sánchez y Feijóo, los que enfrentarán y se enfrentarán en las jornadas venideras a cara de perro.

Feijóo también se siente fuerte tras las elecciones catalanas. Su inesperado candidato, Alejandro Fernández (de cuyo perfil dudó y cuyo perfil le ha dado un buen puñado de escaños pese a no haber logrado desfondar a Vox) le ha dado una alegría. O quince, que son el número de diputados logrados en los comicios catalanes. El jefe de los populares también lleva en lo alto su propio subidón que le hace considerar que puede, como auguraban los sondeos, vencer en las europeas y convertirlas en sus segundas elecciones celebradas en toda España en las que gane a Sánchez en votos. Su candidata, Dolors Montserrat, saldrá con fuerza a la palestra a hablar y mucho de amnistía, algo que curiosamente no ha ocurrido en la reciente campaña en Cataluña. Pero ahora los populares, con su jefe a la cabeza, se van a inflar: no pierden de vista que la ley de amnistía será seguramente aprobada a finales de mayo, pese a su veto en el Senado, y ya preparan otra gran movilización el 26 de mayo en Madrid para protestar por esto –ojo, en plena campaña electoral-, por los “bulos” del Ejecutivo y por las “sospechas” de corrupción. A cara de perro.

El PP sale a por todas en las europeas, pero además de a un PSOE empoderado tiene delante a Vox, que sueña con aglutinar voto descontento y radical y aprovecharse del momento que vive la ultraderecha en Europa. Santiago Abascal se da un baño de masas este fin de semana en su evento madrileño arropado ni más ni menos que del presidente argentino Javier Milei y Lepen, Meloni y Orban y marca terreno, avisando de que en estas elecciones quiere ir a lo grande de la mano de otros ‘hermanos’ del extremismo. Ni quiere ni puede permitirse que esto de las europeas parezca una cosa de dos, un enfrentamiento entre Sánchez y Feijóo. Lo mismo le ocurre a la jefa de Sumar, Yolanda Díaz, que parece haber despertado de un largo sueño y se ha dado cuenta de que si quiere al menos intentar tener resultados electorales dignos, se lo va a tener que trabajar y hasta despegarse un poco de los socialistas. Se ha preparado una agenda de campaña notable y pretende sacar la cabeza. Bien. Pero hay quien sueña con cortársela (políticamente). La aspirante al 9-J, la exministra de Podemos Irene Montero, también quiere tener su hueco, aunque para eso tenga que achicárselo a Sumar. Aquí también habrá jornadas a cara de perro durísimas, ya lo verán. Disfruten, si son capaces, del ambiente electoral.