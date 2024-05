En un mundo de Vics, escoge ser Carlota

Victoria Federica en el pódcast 'A solas con...' / YOUTUBE ( PODIUM PODCAST)

"Más que un título, heredo los valores que me ha dado mi familia, mis abuelos, mis padres, mis primos, mis tíos…". Fue una de las únicas frases que Victoria Federica (Vic) logró completar solita en los 50 minutos publicados de charla que mantuvo en el podcast de Vicky Martín Berrocal. ¿Por qué lo sé? Porque una servidora no quiso juzgar un corte aislado de una entrevista y prefirió comprobar el contexto. Eso y que me moría de ganas de descubrir los "valores" que la nieta del rey emérito ha mamado en casa. A qué se referiría exactamente Vic: ¿al clasismo, la endogamia, el saqueo, el adulterio…?

Antes de empezar la tortura y tragarme la casi hora de conversación con Vic, debo confesar que imaginé que la cría me despertaría cierta ternura y acabaría descolgándole la etiqueta de ignorante para colgarle la de inocente. Sí, soy así de pánfila. Y aunque la diseñadora iba recordando lo joven que es la sobrina de Felipe VI (tratando de disculpar, supongo, la falta de locución de su invitada); no hay que olvidar que la hija de la infanta Elena cumplirá 24 años. La mayoría de niños a los 10 años posee un discurso más sólido y rico que el de Vic.

Por ello, me quedé pasmada cuando Berrocal dejó caer que su hija había coincidido en la misma universidad a la que acudían Victoria y Froilán (el hermanísimo). ¿Universidad, qué universidad? Según he descubierto, se trata de un centro madrileño donde los pijos sin notas ni neuronas, pero con mucho dinero, se matriculan. Digo matriculan porque otro cantar es que acudan a clase o finalicen los estudios. Por supuesto, la hija de la infanta Elena cumplió con todos los clichés y abandonó su curso de Comunicación y Marketing para dedicarse a ser influencer. Cuando tienes la vida solucionada, ¿para qué esforzarse?

Fue en ese momento en que vino a mi mente una frase que leí hace unos meses y que últimamente se me antoja prácticamente aplicable a todo: "en un mundo de Kardashians, escoge ser Grace Kelly". Así que al acabar de ver el podcast de Victoria, me sumergí en los encuentros literarios feministas que Carlota Casiraghi (sobrina de Alberto de Mónaco) organiza de la mano de Chanel. Al igual que su madre, Carolina de Mónaco, Carlota es también imagen de la firma francesa. Pero a diferencia de las demás embajadoras de la marca, la nieta de Grace Kelly propuso una colaboración distinta y el resultado fue un club de lectura llamado Les Rendez-vous littéraires rue Cambon.

Esas conversaciones, disponibles en YouTube, demuestran que la sencillez, el glamour, el entretenimiento y la intelectualidad combinan de maravilla. Licenciada en Filosofía en la Sorbona y hablando cuatro lenguas con fluidez (francés, inglés, italiano y alemán); la hija de Carolina de Mónaco hace de perfecta anfitriona con Siri Hustvedt o Maria Pourchet, sostiene que "con un libro nunca te sentirás sola", define la libertad "como toda capacidad crítica" y te hace una lista de lecturas imprescindibles para el verano de 2024.

En un mundo de Vics, escoge ser Carlota. En un mundo de influencers, escoge ser un referente.