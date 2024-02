El agujero negro de Sánchez

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto de campaña del PSdeG, en Expourense, a 3 de febrero de 2024, en Ourense, Galicia (España). / Rosa Veiga / Europa Press

Hace más de un siglo, Albert Einstein describió con precisión el momento en el que se encuentra la política española. El físico alemán habló en sus famosas “ecuaciones” de que existen concentraciones de masa lo suficientemente elevadas como para generar un campo gravitatorio de tal magnitud que ninguna partícula ni radicación, tampoco la luz, pueden escapar de ellas: son los agujeros negros.

A Einstein nunca se le hubiera pasado por la cabeza que muchos años después sus investigaciones iban a servir para trazar el marco en el que se encuentra la política española, atrapada, como la luz o la radicación, en el agujero negro de la amnistía.

Antes lo fue del ‘procés’ en general, es cierto, pero creíamos que esa etapa estaba superada y que la política en España podría empezar a transitar por otros derroteros alejados de las peripecias del huido Carles Puigdemont y de los suyos; pero no parece posible. El 23J y la necesidad de Pedro Sánchez de hacer de la necesidad virtud, en sus propias palabras, nos ha empujado de nuevo al punto de partida.

El presidente del Gobierno es, precisamente, el que más atrapado parece en el agujero negro de la amnistía, aunque el hecho de que ya haya conseguido la investidura, única razón de ser de todo lo que estamos viviendo, tendría que liberarle de la presión. Diga lo que diga Junts, o Puigdemont, o Boye, o incluso el PP, hay más riesgo para el futuro político de Sánchez en seguir retorciendo el Derecho para asegurar el perdón a los implicados en el 1-0 que en plantarse de una vez.

Se nos aseguró tras el acuerdo de investidura que el objetivo de esta norma era mejorar la convivencia en Cataluña. El propio Puigdemont negó de forma reiterada que el objetivo fuera salvarle; que no buscaba “salidas personales”, llegó a decir. Pero los acontecimientos de las últimas semanas parecen desmentir estas afirmaciones, ya que las exigencias de Junts, que no sólo no rechaza el PSOE sino que se ha puesto manos a la obra para buscar cómo darles una salida, van precisamente en la línea de impedir que el ex president quede eventualmente fuera de la amnistía.

La última vuelta de tuerca, verbalizada este mismo lunes por el presidente Sánchez, no parece ir en otro sentido: acotar la instrucción judicial para atar de pies y manos a los magistrados García-Castellón y Aguirre. Si la potestad de alargar la investigación recae en los fiscales, será más fácil allanarle el camino del regreso a Puigdemont, pretenden vender a Junts desde la Moncloa para que apoye finalmente la ley de amnistía.

Esta parece ser la “salida creativa” que ha encontrado el Gobierno, toda vez que la otra posibilidad, la de modificar el Código Penal para delimitar qué se considera terrorismo, nos dejaría en una situación incómoda ante Europa. Ya se acometió una reforma legal para intentar echar una mano a los procesados por el ‘procés’ que no pudieron ser amnistiados, cuando el Ejecutivo eliminó el delito de sedición y modificó el de malversación, y ahora se vuelve a mirar a la legislación para solventar un problema político.

Ante esta situación, es difícil no aceptar la tesis de que el presidente del Gobierno está supeditado a los designios de Puigdemont, un agujero negro político del que parece no poder escapar Sánchez y, con él, el conjunto de la sociedad española, condenada a seguir dando vueltas en la rueda de las consecuencias del ‘procés’ como si de un hámster se tratara. Parecía que la semana pasada Sánchez se plantaba, harto de las exigencias de Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, y se decantaba por dejar caer la amnistía si se exigían más modificaciones a golpe de auto judicial o titular de prensa, pero este lunes nos ha confirmado que no, que la sartén sigue en poder de Waterloo y que el ex president tiene bien asido el mango.

Hace una década, astrónomos de la Agencia Espacial Europea detectaron por vez primera presencia de campos magnéticos muy cerca de un agujero negro, lo que aprovechaban algunas partículas para escapar del oscuro pozo gravitatorio. Sánchez debería explorar esta posibilidad. Del agujero negro también se sale.