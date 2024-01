Junts no quiere ser el convidado de piedra

Los diputados de Junts, a su llegada para presentar sus credenciales en el Congreso / EFE

Los neoconvergentes de Junts han vuelto al terreno de juego de la política española, no quieren ser los convidados de piedra y apuestan por recuperar el protagonismo perdido después de años de ostracismo en Waterloo. Apenas falta un año para las elecciones catalanas, que si el ‘president’ Pere Aragonès no decide adelantar se celebrarán en febrero de 2025, y las huestes de Puigdemont no quieren desaprovechar la debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez, pero tampoco dejar pasar la oportunidad que les ofrece un PP que necesita como el aire que respira buscar alternativas a los ultraderechistas de Vox. Tras abandonar el Govern de la Generalitat, Junts tiene que demostrar a sus bases su utilidad y no lo tiene fácil, especialmente porque en la pasada legislatura criticó con dureza la supuesta sumisión de ERC a los socialistas a cambio de poco o nada tangible. Es curioso, o no, que los ataques por ‘botiflers’ que recibían los republicanos en las redes sociales y en las menguantes manifestaciones procesistas no se hayan reproducido cuando ha sido Junts el que ha empezado a andar por el camino de la normalidad política.

Como en los viejos tiempos, Junts ha empezado el año monopolizando la conversación política española. En la primera semana del año, al trascender los detalles de una de las reuniones mantenidas con representantes del PP en agosto. Y en esta segunda semana, por la amenaza de tumbar los primeros decretos del Ejecutivo de coalición. Junts vuelve a jugar a dos bandas, como siempre ha hecho el nacionalismo conservador catalán; como siempre ha hecho el PNV.

El mensaje que pretende lanzar está muy claro: la política española ya no se entiende sin su participación y, a diferencia de lo que ha pasado con ERC en los últimos años, no sólo puede condicionar la acción del Gobierno, sino que tiene munición para poner en un brete también al principal partido de la oposición. El Ejecutivo ya sabe que Junts se las puede hacer pasar canutas, como esta misma semana, y el PP, que todo aquello que dijo, propuso o prometió a los enviados de Puigdemont puede ser utilizado en su contra en cualquier momento. Ayer mismo, el secretario general del PP catalán, Santi Rodríguez, comenzó a poner la venda antes de la herida y admitió que «la mayoría de dirigentes populares» han «hablado con dirigentes de Junts», aunque aseguró que «la mayoría» de estos contactos fueron «informales».

También ayer, el Gobierno se tuvo que abrir a tramitar como proyectos de ley sus primeros decretos para, eventualmente, incorporar vía enmiendas las exigencias de los independentistas catalanes o agarrarse al salvavidas del PP en el improbable caso de que Feijóo se plantee una abstención patriótica para que España no pierda, por ejemplo, los 10.000 millones de los fondos europeos que están condicionados a algunas de las reformas que el miércoles se llevarán a discusión al Congreso de los Diputados.

Junts ha olido la debilidad del Gobierno de Sánchez y las necesidades del partido de Feijóo y aunque sus diputados lleven tiempo desentrenados, viviendo al margen de la política institucional española, no dejan de ser los herederos de la antigua Convergència. Es cierto que a muchos observadores de la actualidad puede escocer este renovado protagonismo de la formación de Carles Puigdemont, pero no lo es menos que siempre será mejor que vuelva a jugar a la institucionalidad a que se tire al monte. Por su interés, sin duda, pero ¡cuándo no lo es en política!

La responsabilidad de los dos grandes partidos españoles, PSOE y PP, debería ser laminar el poder de Junts y del resto de formaciones minoritarias, por lo que Sánchez y Feijóo tendrían que superar sus aparentemente insalvables diferencias e intentar pactar, al menos, en los temas de Estado, que deberían estar fuera de la confrontación partidista. Que España pueda perder 10.000 millones de euros de fondos europeos es uno de ellos.