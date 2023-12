El líder de Vox Santiago Abascal atiende a los medios / EUROPA PRESS

Que el líder del tercer partido político del país diga que llegará un momento en que los ciudadanos querrán “colgar por los pies” al presidente del Gobierno es el último y más burdo ejemplo de la degradación en que parece querer transitar una parte la política española.

Que un ministro y una presidenta autonómica se pasen el fin de semana acusándose en las redes sociales de poner en peligro la vida de los ciudadanos tampoco es demasiado edificante.

Un debate político en el que no hay límite no es sinónimo de mayor libertad y contribuye, quien sabe si de forma consciente, a deteriorar la institucionalidad, una de las bases de la democracia. El insulto, la descalificación descarnada del adversario… son ejemplos extremos, aunque no excepcionales, del progresivo menoscabo a la que una parte de nuestros políticos someten a las instituciones que lideran.

Pero hay otras formas mucho más sutiles aunque igualmente dañinas de socavar la imagen de las instituciones. Y desgraciadamente, hemos tenido ejemplos en los últimos días. Uno de los más flagrantes, el protagonizado por la presidenta del Congreso en la apertura de la legislatura, con el rey Felipe VI a su lado. Armengol consiguió, con un discurso que la oposición calificó del “más partidista” pronunciado en los últimos años, que no se le aplaudiera desde los escaños de la oposición. Acusar al oponente de “distorsionar la realidad” o de “cuestionar importantes valores democráticos” no parece la forma más inteligente de fortalecer la institución.

Pocos días después, en un acto igualmente solemne como era el 45 aniversario de la Constitución, Armengol volvió a levantar ampollas en la oposición al proclamar que la Carta Magna “deja abierto el camino para avanzar en el proceso de acercar a los ciudadanos la toma de decisiones”, que en el PP quisieron ver como un guiño al derecho a decidir. No era la intención de la ex presidenta balear, según explicó luego su equipo, pero la manzana de la discordia seguía rodando por la moqueta del Congreso.

A pocos metros de la Carrera de San Jerónimo, en la madrileña Puerta del Sol, sede del Gobierno regional, también los fastos del 6 de diciembre fueron utilizados para alimentar la creciente polarización. Arrancó el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que afeó a la presidenta Isabel Díaz Ayuso que no se hubiera invitado a miembros del Ejecutivo de Sánchez, criticó su gestión en la Cañada Real y le afeó el “insulto”, el “ruido” y la “bronca” en la política madrileña. Ayuso, poco dada a poner la otra mejilla, cargó a su vez contra los pactos del PSOE. La institucionalidad y la normalidad entre administraciones quedó para mejor ocasión. Y llovía sobre mojado: pocos días antes, los reproches entre las formaciones políticas ya habían deslucido el 40 aniversario de la aprobación del Estatuto madrileño.

La institucionalidad es una garantía básica de la pervivencia de la democracia, por eso hay que mantenerla al margen de las batallas coyunturales y partidistas. Hay que preservar la imagen de las instituciones ante los ciudadanos. Su degradación, como día a día sucede, por ejemplo, con el Poder Judicial, nos interpela a todos. No pueden ser el escenario de la guerra de guerrillas constante en que parece que quiere vivir una parte de la clase política. Esos políticos pasarán, la institución debe tener vocación de permanencia. La crítica política es legítima, faltaría más, pero hay que desvincularla de la institución. Y sobre todo, hay que evitar la instrumentalización de éstas en favor de una causa política; hay que rehuir los discursos partidistas cuando se habla en su nombre.

Decía Molière que “los pueblos felices no tienen sociología, tienen costumbres, instituciones y leyes”. Intentemos preservarlas.