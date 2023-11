El drama de una violencia persistente

Vestits Vermells, un vestido rojo por cada mujer asesinada. / FERRAN NADEU

El asesinato de dos mujeres el pasado fin de semana en Vallecas y Carabanchel, en Madrid, coincidió trágicamente con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una jornada de protesta y de denuncia que se celebra en todo el mundo el 25 de noviembre.

Esa fecha fue elegida por las Naciones Unidas con el ánimo de honrar la memoria de las activistas políticas dominicanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, asesinadas en 1960 por la dictadura de Rafael Trujillo. Fue una de las tantas formas de una violencia que cambia de forma pero persiste insidiosamente en su esencia. Un doloroso estigma para cualquier sociedad que quiera considerarse decente.

Horas después de que en España y en todo el mundo manifestaciones, concentraciones y acciones diversas se multiplicaran para concienciar y exigir que se redoblen los esfuerzos contra esta lacra que no cesa, Leticia, de 37 años, y Tatiana, de 25, eran asesinadas en Madrid, esta última junto a su hija de apenas 5 años.

El número de mujeres asesinadas en España este 2023 ha vuelto a incrementarse en relación con los años más recientes, pero la violencia de género va mucho más allá de las muertes, la expresión más brutal de esta herida que no deja de sangrar. Los malos tratos en el ámbito familiar suelen ser sostenidos en el tiempo y suponen un auténtico infierno para la víctima, hasta que esta consigue reunir el valor necesario para denunciar. La violencia psicológica -que adopta múltiples formas- es la más extendida y complicada de detectar, pues es menos evidente, ya que esta clase de conductas no dejan aún de estar preocupantemente normalizadas. En cuanto a la violencia sexual, hay que tener en cuenta que no solo se produce en sitios apartados a altas horas de la noche, sino que se da con mucha frecuencia en el ámbito doméstico.

Con el tiempo, las instituciones han tomado conciencia de la gravedad del fenómeno y, aún con déficits notables, han puesto en marcha medidas diversas, singularmente en el ámbito educativo y de concienciación ciudadana, pero también en otros, como el judicial y policial o el de la detección y ayuda a las víctimas. Sin embargo, la violencia contra la mujer está demostrando una capacidad insospechada para persistir.

Contra lo que todos desearíamos, el fenómeno no es en absoluto ajeno a nuestros jóvenes y adolescentes. Se han repetido en los últimos tiempos las informaciones sobre agresiones sexuales en que tanto las víctimas como los agresores eran adolescentes o preadolescentes. Que también una parte nada desdeñable de ellos considere que la violencia contra la mujer es un invento o minimice su gravedad es inquietante, y debe hacer que nos preguntemos qué está ocurriendo realmente en nuestras sociedades. Que la extrema derecha haya optado por cuestionar la violencia machista y los valores del feminismo obliga a contrarrestar sin pausa este discurso y seguir buscando nuevos aliados.

Por Tatiana, Beatriz y tantas otras víctimas, demasiadas, hay que llamar al mayor esfuerzo de todos contra esta lacra. En la medida de que se trata de un problema que tiene hondas raíces sociales y culturales, requiere que el combate sea firme y se mantenga en el tiempo. Desde la persecución penal, desde la atención a las víctimas y desde la información incansable que contraste el negacionismo con la evidencia de los hechos.