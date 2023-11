La tregua en Gaza, una oportunidad

Una columna de humo sobre Gaza, durante un bombardeo de Israel. / EFE

La mediación de Catar, el pequeño emirato que ha conseguido un ‘statu quo’ singular en el corazón de Oriente Medio, ha servido para negociar, junto a Estados Unidos y Egipto, una tregua de cuatro días en Gaza que permitirá un intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos sin delitos de sangre, que podría extenderse varias jornadas más toda vez que Israel se aviene a prolongarla a razón de diez rehenes más por día.

El viejo conflicto de Oriente Próximo, que se reabrió el pasado 7 de septiembre con una oleada sanguinaria de atentados palestinos sobre las zonas israelíes contiguas a la Franja, ha sido un estallido ‘in extremis’ del nacionalismo palestino para reavivar brutalmente el conflicto, que amenazaba con quedar enterrado por la comprensión del islamismo moderado. El reconocimiento de Israel por Marruecos, primero, había abierto la puerta a un paso semejante por parte de Arabia Saudí, y eso Hamás no podía tolerarlo. Aunque la reapertura de la confrontación haya representado un saldo horrendo de muerte y destrucción, sobre todo para la parte palestina.

El enclave de Catar, un pequeño Estado autoritario que posee la mayor base norteamericana de la región y que al mismo tiempo financia a Hamás y a otros fundamentalismos, ha sido el crisol de una operación de grandes vuelos consumada tras la reunión de Joe Biden y Xi Jinping en San Francisco el pasado día 16. La cumbre entre las dos potencias, que patrocinan a sunís y chiís respectivamente, acotaba el conflicto y garantizaba su no propagación, lo que abría la puerta a una tregua que no podía demorarse más.

Israel, cuyo primer ministro se tambalea por su fallo a la hora de prevenir un ataque masivo como el del 7-O, ha indignado a la opinión pública internacional con su actuación militar, que trata lógicamente de destruir a Hamás, cuyos efectivos se confunden con la población civil poniéndola en una situación de vulnerabilidad inaceptable, violando también todas las reglas de la guerra. Estados Unidos, por su parte, vive una fuerte disputa interna entre los incondicionales de Israel y quienes no están dispuestos a dejar pasar unos crímenes de guerra que van más allá de lo que permitiría la legítima defensa.

Ahora, las partes deberán administrar con inteligencia la oportunidad que ofrece la tregua recién obtenida, aprovechándola, si es posible, para poner fin a la guerra o, por lo menos, para rebajar sensiblemente la actividad bélica y abrir la puerta a una negociación que, por razones obvias, no será útil ni creíble si no aborda el enfrentamiento en su dimensión integral: los hechos han venido a demostrar que no es sostenible la actual forma de coexistencia, lo que abre de nuevo paso a la fórmula de dos estados, el palestino y el israelí, con la supervisión de la comunidad internacional que al mismo tiempo garantizará la seguridad de ambas partes.

Netanyahu ha formado un gobierno de concentración pero probablemente su presencia es un estorbo para la delicada criatura que la democracia israelí debe alumbrar. Quizá fuera mejor que un nuevo líder israelí más acreditado encabezara una delegación transversal de su país en una conferencia internacional de paz -España ha ofrecido ser su sede durante la proxíma cumbre mediterránea de Barcelona-, acunada por las grandes potencias, que ponga los cimientos para estabilizar definitivamente la región.