La ley de amnistía: el fin y los medios

3 Se lee en minutos



Una nueva concentración contra la amnistía frente a la sede socialista de Ferraz, en imágenes / José Luis Roca

El proyecto de ley orgánica de amnistía fue presentado ayer por el grupo socialista en el Congreso. Fue solo horas después de que la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, convocara formalmente el pleno para debatir la investidura de Pedro Sánchez a partir de mañana miércoles. No hay, pues, ningún tipo de doblez: una cosa va por otra o, como mínimo, una cosa va con la otra. De la mano. De acuerdo con los pactos hechos públicos en los últimos días, tanto la investidura como el mencionado proyecto de ley se aprobarán por mayoría absoluta gracias al aval de ocho grupos parlamentarios: PSOE, Sumar, Esquerra, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria. Es estéril debatir sobre la legitimidad de este trueque, pero es inevitable discutir su oportunidad política y su ajuste a la legalidad vigente. Y ese debate es el que debe ponerse en marcha, primero cuando ambas cosas sean debatidas en el Congreso y, después, cuando lo sean en cuantos órganos nacionales e internacionales sean competentes para juzgarlos, dado que son numerosos los recursos que serán presentados.

Prácticamente nadie, salvo los que desde una u otra trinchera se obcecan en ignorar la complejidad de la realidad, puede oponerse al fin que define al proyecto de ley: "la normalización institucional, política y social en Cataluña". La duda no está pues en el fin, sino en el medio, esto es, en decidir amnistiar en vísperas de una investidura una serie de "actos determinantes de responsabilidad penal, administrativa o contable en el marco de las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre del 2014 y el 1 de octubre del 2017, de su preparación o consecuencias siempre que hubieren sido realizados entre los días 1 de enero de 2012 y 13 de noviembre de 2023". Cierto es que la exposición de motivos se esfuerza en defender la constitucionalidad de la amnistía y su adecuación al acervo de la UE, de manera preventiva a los más que probables recursos, antes ya citados. Pero cierto es también que lo que no queda recogido de manera suficientemente nítida es la defensa de su aportación al interés general, que es la condición clave para poder encajarla en la doctrina del Tribunal Constitucional. Los defensores del proyecto insisten en su eficacia para pasar página, pero deberían buscar la manera, a lo largo de la tramitación parlamentaria, de evitar que la nueva etapa que se abra deje fuera ahora a los catalanes que no participaron, ni aprobaron ni aplaudieron los actos delictivos que la norma pretende perdonar.

Noticias relacionadas

Más allá de su adecuación jurídica, el proyecto carece del necesario consenso que lo vincule a algo más general que a la investidura de un presidente del Gobierno de España. No hay tampoco ningún compromiso en abandonar determinadas prácticas políticas que se perdonan, aunque, a partir del día de hoy, siguen siendo delictivas.

No hace falta defender a otro candidato a la presidencia, ni estar inquieto por la unidad de España ni sentir añoranza por ningún tiempo pasado para ver que por muy loable que sea el fin que se enuncia, el medio es más que dudoso, puede que jurídicamente, como deberán aclarar los tribunales, pero también políticamente, como en uno u otro momento juzgarán las urnas. Y ello no es óbice para valorar el esfuerzo de los impulsores de la norma por dialogar dentro del Estado de derecho. Nada sería más deseable que en un breve espacio de tiempo todos, también los que no voten la ley, sientan que se han normalizado Cataluña y el conjunto de España.