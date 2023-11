Anatomía de la palabra asesino

3 Se lee en minutos



Concentración contra la amnistía en la sede del PSOE / José Luís Roca

Hay palabras que de pronto se suben a la espalda de la realidad y de ahí no se van ni con los desinfectantes que contiene el tiempo. Una de esas palabras que ahora ronda la larga noche española es asesino. Es delicada pero brutal y lleva en su misma enunciación, a-s-e-s-i-n-o, una llamarada insoportable, un olor a pasado y a hecho, pues si es asesino, con todas esas letras, es que el que así ha sido llamado ha matado a alguien.

Es muy seria, total, definitiva, la palabra asesino. Ahora recorre calles muy nutridas, y espacios muy concretos, de este país en el que el insulto ya parece haberse adherido a los días igual que prosperan los bulos o las leyendas que luego se diluyen en frases hechas en el ámbito tan diverso del insulto nacional. En este caso, asesino, con todas sus letras, se ha acuñado en las tenidas nocturnas cerca de la sede donde trabajan los empleados del Partido Socialista, en la calle de Ferraz, en Madrid.

Desde hace una decena de días enviados de Vox, jóvenes pero también de mediana edad o mayores, provistos de la bandera nacional, y a veces con la enseña nacional demediada, como mordida por dentro, llenan esa calle y afluentes cercanos para llenar de adjetivos al indicado partido nacional. La razón, ya saben, es la amnistía, que de vez en cuando, pero no con tanta frecuencia, se cita en los eslóganes. Algunos profesionales de los medios han insinuado que se elevan los gritos, sobre todo, cuando las emisoras conectan con sus enviados a ese espacio de protesta, y arrecian entonces los insultos ("Prensa española, manipuladora") seguramente para que consten en las crónicas que seguimos los que estamos en casa.

A insultos que son habituales ahora se coló hace rato la palabra asesino. No se refiere a un asesino cualquiera, genérico, sino que corresponde directamente al que preside el Gobierno de la nación, aludido una y otra vez, en las pancartas y en estos gritos.

Como en la calle estas cosas suenan como si estuvieran grabadas, como si no se estuvieran diciendo ni insinuando, sino que son parte de un modo de hablar o de decir, ha calado de tal manera en el tópico cotidiano que viajó como tal, asesino, en andas de la protesta habitual de este tiempo hasta la Puerta del Sol. Aquí, en medio de un gentío inmenso, durante la concentración organizada por el principal partido de la oposición y también asistida por el que organiza las tenidas nocturnas reseñadas, se coló otra vez asesino a voz en grito. Sonó tanto, y tantas veces, que en algunas de esas ocasiones coincidió el dicterio mientras hablaba el líder de la oposición. Cuando él hablaba, igual que pasaba mientras hablaban quienes le precedieron, la gente iba coreando distintas maneras de crítica en torno a la presente discusión sobre el hecho (y no sólo la palabra, naturalmente) de la amnistía ahora ya presentada en las Cortes. Esa superposición de esa palabra asesino sobre las otras que fueran diciendo los oradores producía un efecto perturbador, pues parecía que era un corolario que, por supuesto, no podía colegirse de lo que era materia de los sucesivos discursos.

Ese grito, independiente de otros seguramente razonados e incluso razonables, correspondería mejor a los asesinos que haya por el vecindario nacional o internacional de este momento, pero consta, porque si no menuda habría armada, que el aludido no ha matado a nadie.

Entonces, ¿por qué le gritan asesino, y por qué no se les avisa desde el centro que organiza estos encuentros en la calle (ya no sólo en la calle de Ferraz) que ese grito en concreto, ("¡A-s-e-s-i-n-o!") no se corresponde con la realidad. Quizá alguien desde los sucesivos estrados usados el pasado domingo pudo haber parado el griterío para decir, como decía Ortega, "no es esto, no es esto"… Pero en esos momentos los oradores están a otras cosas, y seguramente no prestarían atención a eso que aún me chirría en los oídos civiles con los que transito por el revés y el derecho de la vida.