Inmigración: una crisis mal resuelta

Trabajadores de la Cruz Roja al lado de los migrantes que han llegado en un cayuco al puerto de La Restinga, a 23 de octubre. / Europa Press

Las islas Canarias están experimentando de nuevo una llegada masiva de inmigrantes, que supera con creces su limitada capacidad de acogida, por lo que, además de trasladar los contingentes que desembarcan en las islas menores -en el caso del Hierro, el desbordamiento es especialmente grave- a Tenerife y Gran Canaria, es preciso enviar hacia la península a la mayor parte de los miles de migrantes llegados en las últimas semanas.

Según los expertos y las ONGs, estaríamos en 2023 cerca de superar la crisis de los cayucos de 2006, que se saldó con el desembarco en las costas canarias de casi 32.000 personas. En lo que llevamos de año, nos encontraríamos ya cerca de las 28.000, y no parece que los flujos vayan a detenerse en las próximas semanas. La razón de que se haya formado tan potente presión migratoria es la crisis que padecen varios países centroafricanos, especialmente Senegal, una excolonia francesa que durante años fue modelo de desarrollo cabal e inteligente y que al fin ha caído en la indigencia y en la impotencia política -en junio hubo violentos disturbios con una veintena de muertos, más de 600 detenidos y numerosos daños materiales.

El destino de los adultos que llegan a las fronteras de forma irregular depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que no da cifras de los movimientos que promueve y que, según fuentes oficiosas, está buscando por ahora acomodo para unas 11.000 personas en todo el Estado. El Ejército ha preparado instalaciones propias para acoger a varios grupos y se ha contratado alojamiento en establecimientos privados de toda España. Portavoces del departamento afirman sorprendentemente que no están obligados a avisar a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos del traslado, ya que estas entidades no tienen ninguna competencia sobre estas personas. «Se hace una llamada de cortesía por lealtad institucional», se ha dicho; llamada que en muchos casos ni siquiera se ha producido.

El Estado español, como todos los de las Unión Europea, tiene la obligación de acoger estos flujos de inmigrantes por razones humanitarias, pero es absurdo que el Gobierno central, que tiene la competencia, no busque la comprensión, la cooperación y el apoyo de las administraciones autonómicas y locales para la acogida. A fin de cuentas, habrán de ser estos escalones administrativos inferiores los que tendrán que integrar a los recién llegados, ofrecerles servicios y, en lo posible, procurarles un horizonte. Las protestas que presidentes de comunidades autónomas y alcaldes han lanzado en cascada parecen justificadas si esta clase de asuntos no se resuelve sin una coordinación inteligente y leal a los principios que hay que preservar.

Como era previsible, portavoces de Vox han protestado airadamente por el uso de recursos públicos en atención a inmigrantes cuando aquí tenemos todavía muchas carencias que resolver. Esta objeción insidiosa de los radicales no merece siquiera réplica pero sí ha de corregirse cuanto antes la crisis de incomunicación entre la dirección gubernamental de la acogida y los responsables materiales de atender a esas personas, junto a las onegés que merecen también todo el apoyo, los recursos necesarios y el aliento que fecunden su desinteresada dedicación a la causa de los desheredados.