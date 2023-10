Sin matices

3 Se lee en minutos



El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, interviene en la Cumbre de El Cairo para la paz, en Egipto, a 21 de octubre de 2023. / EUROPA PRESS

La muerte del matiz es particularmente visible en los grandes acontecimientos. En este caso, la guerra entre el Estado de Israel y los terroristas de Hamás. Los españoles, tan dados a los bandos y las bandas, nos hemos dividido entre los partidarios de Israel y los partidarios de Hamás, o más bien, por aquello de qué se trata que me opongo, entre los enemigos Israel y los enemigos de Hamás. No hay el menor matiz en esta guerra de tertulia de café que antes llamaríamos de papel y ahora tendremos que llamar de éter.

En este mundo tan complejo, es particularmente difícil conformar opiniones firmes. Ahora, predominan las informaciones falsas –no hay más que recordar la indignación causada por la presunta decapitación de bebés israelíes–, que se extienden como bombas de racimo, sobre las que construimos opiniones contundentes, sí, pero en la mayoría de los casos sin fundamento y, por supuesto, sin el necesario armazón de los argumentos.

Vivimos un tiempo en que se condena la tibieza, la falta de contundencia en la toma de posturas, donde el "pero" está condenado con la máxima pena, cuando la realidad rebosa "peros" y matices. Se reprueba la frialdad de las opiniones racionales frente a las opiniones viscerales. Hay una frase que se repite sin cesar en las redes sociales: "Si un juicio va seguido de un ‘pero’, sospecha, no hay peros que valgan". Prevalecen las afirmaciones tajantes sobre los interrogantes, cuando el método de conocimiento más eficaz, según la mayéutica atribuida a Sócrates, se basa precisamente a través de los cuestionamientos.

Al ser humano de nuestro tiempo le desasosiega la duda. Ray Bradbury lo expresaba con exactitud cuando ponía en boca del capitán Beatty, jefe de los bomberos "quemalibros" de "Fahrenheit 451", las siguientes palabras: "Si no quieres que un hombre se sienta políticamente desgraciado, no le enseñes dos aspectos de una misma cuestión, pues le preocuparás; enséñale sólo uno. O, mejor aún, no le enseñes ninguno".

Internet y la revolución tecnológica de los últimos años –tan útiles para tantas cosas– está provocando un aumento de la ignorancia. Paradójicamente, cuantos más conocimientos tenemos a nuestro alcance, más incultos nos volvemos. Alvin Toffler, que acuñó el concepto "exceso de información" en su libro "Future Shock", ya predijo en los años 70 que "nuestro poder tecnológico aumenta, pero los efectos colaterales y los peligros potenciales también se intensifican".

A esos efectos colaterales se refería hace poco el filósofo José Antonio Marina, que se preguntaba "¿por qué, por ejemplo, se está perdiendo la capacidad de comprender textos largos?". Y advertía: "Cuidado, que esto es un problema social y político de primera magnitud, porque en los textos cortos están los eslóganes, los clips publicitarios, los insultos... pero no los argumentos; estos necesitan textos más largos".

A estos efectos adversos, habría que añadir la demonización de la memoria –el falso lema "todo está en internet"–, la pérdida de habilidades sociales al vivir embebidos en las pantallas, el consecuente empobrecimiento de la capacidad de expresarse en público, la exposición de la intimidad y un largo etcétera.

Nuestra actualidad está dominada, además de por el conflicto de Oriente Medio, por las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, muestra también de hasta qué punto está dividida nuestra sociedad entre los llamados "bloque progresista" y "bloque de la derecha".

El enfrentamiento es tan alarmante que en el debate público resulta inevitable encontrarse con la huella de los principios propagandísticos de Joseph Goebbels: "Individualizar al adversario en un único enemigo"; "si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan"; "convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave"; "toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida"; "si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad"; llegar a convencer a mucha gente que piensa ‘como todo el mundo’, creando impresión de unanimidad"; "disimular las noticias que favorecen el adversario",...

Puede alegarse que la imposición de "verdades absolutas", la lamentable pérdida del matiz, es un fenómeno global. Pero no es consuelo. Debería preocuparnos que España, según un estudio de este mismo año, figure entre los países más polarizados del mundo, sólo por detrás de Argentina, Colombia, Estados Unidos y Sudáfrica.