Cómo calificar la barbarie

4 Se lee en minutos



Fuego en la franja de Gaza tras un ataque israelí.

Lo que ha hecho Hamás contra Israel es una barbarie. Sin paliativos, de los asesinatos colectivos más graves de la historia, al menos de la historia desde la peor de las barbaries. Hay muchas maneras de decir qué es una barbarie, un asesinato múltiple, de gente inocente, en un momento inesperado. Un atropello moral, inolvidable horror de la muerte por odio.

Hay muchas maneras de decir calificativos de la barbarie, algunos de los cuales acabo de escribir en el párrafo anterior. Salen del alma y de la experiencia, pues hechos así, como el que ha protagonizado (protagoniza) la banda terrorista Hamás, llaman al corazón, a la memoria, a la experiencia y a la razón, a buscar tales adjetivos porque son los que (entre otros muchos) merecen una noticia así, que vamos digiriendo desde el sábado.

Muchas personas, de todo el mundo, y españoles también, por supuesto, se han referido con dolor y estupor ante este hecho. Como pasó en nuestro propio país cuando el terrorismo, y otras formas de crear horror para atemorizar a la sociedad, hizo peor el presente y nos preparó para tener miedo al futuro, esto que ocurre en Oriente Medio, primero en Israel, y lo que ha venido después, y lo que fatalmente vendrá, en los orígenes de esa barbaridad (las tierras de Hamás), ya resulta inolvidable y, por tanto, difícil de contar con las palabras precisas.

Pues no hay palabras exactas, nadie puede decir que las tiene, para situarse frente a este drama que cuesta sangre y vidas, que destruye la vida de tantos y anula el porvenir de niños y de jóvenes. De modo que nadie tiene la palabra exacta, y aun así, en zonas del mundo, por ejemplo esta en la que yo estoy recogiendo palabras probables, parece que hay personas que sí tienen modos de decirlo de una manera que los otros no lo hacen, o no lo saben hacer, o son incapaces de hacerlo. Por ruines, se dice.

Así que desde hace unos días, más o menos desde que se sabe que es imperioso calificar la barbarie, ha habido, en varios sectores de la población, y sobre todo en el territorio de la política partidaria, miembros destacados del arco parlamentario se han dedicado a decirles a otros cómo ha de ser el modo de nombrar lo que ha pasado en Oriente Medio, y más precisamente en Israel y, en seguida, como queda dicho, en Gaza y en otras zonas de donde viene la miseria del horror, del atentado y de la guerra.

Como si ahora (antes ya sucedió, pues nosotros sufrimos terrorismos así, también minuciosos y crueles) hubiera un magisterio para referir el llanto, y sólo fuera un modo lícito, el de los que reprochan a otros que lo digan mal. Llevo preguntándome, desde que lo observo, si es que hay un modo mejor que otro de calificar a la barbarie. Así que escucho a unos y a otros (los que dicen decirlo bien en contra de otros que parece que lo dicen mal) explicar que ellos sí tienen la palabra precisa mientras que los contrarios son torpes, no atinan con el verdadero adjetivo. Y me da pena, da pena que anden a garrotazos cuando hay una sola manera, quizá, de decirlo mejor: callando si no se sabe entender que todos los modos de la condena son lícitos, nadie es mejor que otro diciendo así no, y de ninguna manera.

He escuchado algunas palabras sabias, que me han reconfortado en mi búsqueda de silencio y justicia en la búsqueda del adjetivo, si es que hubiera uno, cuando es cierto que habría muchos, todos lícitos menos aquellos dichos para afear al otro no saber encontrarlos. Entre las más ecuánimes maneras de contarlo, y de explicarlo, aconsejo que lean los que ha escrito Jorge Dezcallar en Prensa Ibérica y lo que le ha dicho Slomo Ben Ami a Juan Carlos Sanz en El País. Por ejemplo.

Dezcallar es un experto en política internacional, materia que ha ejercido él mismo en varias instancias, y Ben Ami fue embajador de Israel en España y ha tenido, como político progresista que es, agudas discrepancias con la extrema derecha que marca la vida actual en Israel.

Noticias relacionadas

Uno y otro han atacado, desde perspectivas concomitantes (la información, lo que saben, los desacuerdos que tienen con Netanhau, lo que significa en el contexto de esta larga esta última barbarie), lo que ha hecho el terrorismo de Hamás.

Leer lo que ambos dicen, y cómo lo dicen, es lo que me ha estimulado a escribir este texto. Ahí los tienen. No es difícil buscarlos. Y son austeros y duros, como lo que uno buscaría para entender cómo se dice el dolor, cómo se entiende. Sin reprochar al otro cómo lo ha dicho, o con qué palabras de horror y de silencio lo deplora.