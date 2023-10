El complejo retorno de las políticas industriales

4 Se lee en minutos



Durante décadas, en el último fragor del neoliberalismo, circuló con éxito aquel aforismo sorprendente de que “la mejor política industrial es la que no existe”. El mercado era el que mejor asignaba los recursos, por lo que no tenía sentido dejar al Estado, a lo público, la toma de decisiones. Sin embargo, el peso de la propia realidad ha impulsado un cambio conceptual, que hoy está en su apogeo. En los Estados Unidos y en general en Occidente se ha abierto un agitado debate que nos ilustra sobre las buenas y malas estrategias y nos avisa de los riesgos que entrañan tanto el dirigismo como la desregulación.

La actualidad es esta (según Michael R. Strain, director de estudios económicos del American Enterprise Institute): “En Estados Unidos, el presidente Joe Biden ha firmado leyes que ofrecen cientos de miles de millones de dólares en incentivos y financiación para energía limpia y fabricación nacional de semiconductores. De manera similar, Donald Trump lanzó una guerra comercial con China con objeto de reactivar la industria estadounidense. Tanto los demócratas como los republicanos de base están de acuerdo con este cambio de los mercados libres a la planificación gubernamental”.

Pero los enemigos de este viraje esgrimen las preguntas de siempre: si el gobierno interviene en los mercados, ¿cómo podremos evitar la corrupción y el amiguismo? Además, ¿cómo pueden los estados que realicen estas prácticas evitar las represalias? La ley de Reducción de la Inflación (IRA) de Biden proporciona 370.000 millones de dólares en créditos fiscales y otros subsidios para financiar proyectos de energía limpia en los Estados Unidos. Esta medida otorga ventajas evidentes a los fabricantes de baterías y vehículos eléctricos, y no es extraño que tanto Corea del Sur como la Unión Europea hayan adoptado medidas simétricas. El moderado Macron ha afirmado que el IRA “podría fragmentar occidente”.

Los defensores a ultranza del neoliberalismo y del mercado son quienes con más intensidad critican este cambio de rumbo. “Podemos agradecer a esta ideología conservadora —acaba de escribir el nobel Stiglitz, progresista— los últimos 40 años de crecimiento débil, desigualdad creciente e inacción contra la crisis climática. Sus defensores siempre han argumentado vehementemente en contra de políticas industriales como el IRA, incluso después de que nuevos desarrollos en la teoría económica explicarán por qué tales políticas han sido necesarias para promover la innovación y el cambio tecnológico”.

Este es el quid de la cuestión. El proteccionismo no tiene demasiado sentido si se utiliza para maximizar la productividad y los beneficios y abre una carrera absurda contra la que reaccionarán los competidores. La política industrial no sólo ha de tener objetivos economicistas sino también políticos y estratégicos. En este sentido, es evidente que solo las iniciativas estatales están dando cierta verosimilitud y solvencia a la lucha contra el cambio climático. Porque, como escribe Stiglitz, “la administración del presidente Biden debe ser elogiada por su abierto rechazo a los supuestos neoliberales fundamentales. Como dijo recientemente el asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, estos supuestos son «que los mercados siempre asignan capital de manera productiva y eficiente» y que «el tipo de crecimiento no importa». Una vez que se reconoce lo defectuosas que son estas premisas, poner la política industrial en la agenda se convierte en una obviedad”.

En definitiva, la iniciativa pública en forma de políticas industriales obedece a la necesidad de mover la globalización en una determinada dirección, acelerando la descarbonización y facilitando una mínima autosuficiencia en los abastecimientos esenciales (para evitar los cuellos de botella que produjo la gran pandemia).

Pero Stiglitz no oculta sino que destaca que la evolución positiva de las economías desarrolladas nunca resuelve completamente problemas que son globales y requieren una respuesta también global, en la que los países ricos mantengan una intensa cooperación con los menos ricos. Recuerda este economista que incluso si los Estados Unidos y la UE consiguieran emisiones netas cero en 2050, la proeza no actuaría apenas sobre el cambio climático si no acompañaran los demás países.

En todo caso, los consensos que empiezan a abrirse paso en el mundo académico occidental destacan que los avances en el proteccionismo comprometen las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y establecen dos varas de medir, lo que indignará, y con razón, a los países menos favorecidos. El IRA y la ley CHIPS —que movilizará inversiones públicas y privadas por más de 43.000 millones de euros para fortalecer la investigación en chips más eficientes y fomentar la innovación— refuerzan la idea de que el mundo en desarrollo está sujeto a un doble rasero: el Estado de Derecho se aplica solo a los pobres y débiles, mientras que los ricos y poderosos pueden hacer lo que quieran. De donde se desprende que la OMC debe ser reformada a fondo para restituir equilibrios comerciales y éticos que recuperen un efecto equitativo en la comunidad internacional.