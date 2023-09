Es que no quieren

1 Se lee en minutos



Acto del PP contra la amnistía / Borja Sánchez Trillo

La concentración del domingo en Madrid fue para rechazar una amnistía pactada por Pedro Sánchez con los nacionalistas catalanes (una vuelta con "irse de rositas" para Carles Puigdemont). Sirvió para que el PP diera un apoyo controlado a su líder Alberto Núñez Feijóo y para que ensayara el relato de dignidad patria y defensa de la igualdad entre españoles que repetirá después de fracasar la investidura.

La convocatoria reunió entre 40.000 y 60.000 personas. Viene a ser media "Diada" de 2023 (115.000 catalanes) y 30 veces menos que la de 2014, cumbre más alta, Pica d’Estats, de la catalanidad independentista. Desde 2019 el día del patriotismo catalán no para de bajar. No todo se mide en la calle, pero el PP quiso mostrar en ella el tamaño de la oposición a la amnistía. El entusiasmo mediático fue mayor que el resultado numérico, pero la concentración es mínima respecto al rechazo a la amnistía.

Habíamos quedado en poner en cuarentena las encuestas desde que las demoscópicas de prestigio aciertan menos que el CIS atenazado por Tezanos, pero algo dicen. Se mueven entre un 82% y un 57% de rechazo al "perdón por apoyo". La repulsa en el PSOE es alta. En las tertulias más tibias unos pocos pragmáticos hablan sin entusiasmo sobre esta arriesgada maniobra política que puede ser un "cameronazo" para el PSOE de consecuencias calamitosas por dar a Junts y ERC más de lo que lograron cuando estaban más "mazados" que ahora. La autoconfianza y el afán de juego de Pedro Sánchez, sin molestarse en contar lo que tiene pensados para después, son irritantes.

El PP, que tanto reclama el bipartidismo y presume de ser la otra mitad, no quiere aprovechar que su líder que presidió una comunidad histórica y responde a un país tensado alternativamente por independentistas catalanes y vascos, con un nacionalismo que se usa en Madrid y no sirve fuera. Madrid será España porque quiere serlo, pero España no es Madrid, porque no quiere serlo, Isabel. Como dicen ahora los jefes, dadle una vuelta.