Malos tiempos para cualquier lírica

Se han roto los puentes, ya no hay salvación para este malestar que comparten unos y otros, cercanos o lejanos protagonistas de la difícil historia de España. Es demasiado decir historia de España, pues no se sabe ni cuándo empieza esta, pero si hablamos de la presente historia del país en el que vivimos, todo está por ser revisado para ver si estas enfermedades súbitas dejan de supurar, como ahora, la pus que tienen pendiente.

La sesión de ayer en el Parlamento español es el anticipo de un espacio bronco, difícil, al que no le pondrá fomentos ni el rey que ahora tendrá, quizá, la palabra pendiente. Gane uno u otro de los contendientes que ayer se fajaron, el aspirante en primera persona, el otro protagonista a través de otro u otros, la suerte (la mala suerte) está echada, pues no se puede concebir mayor desacuerdo, mayor distancia, que la que ahora han exhibido estos dos que no se quieren. Los gritos y los denuestos pudieron más, y esto es grave, que el discurso de conciliación de la presidenta del Congreso, que no ha podido tener estreno más duro, más difícil de domeñar.

Julio Cortázar tiene una frase que me gusta usar cuando hay estos duelos a calzón quitado en el que unos y otros buscan maneras de hurgarse en las heridas mutuas. Decía el maestro de Rayuela, en el título de uno de sus cuentos, "No se culpe a nadie". No sirve ni Cortázar para explicar este momento culminante de los desacuerdos de la política española, porque la voluntad que se advierte es la de la desavenencia.

¿El porvenir? Todo se arregla en la vida menos lo que ya se sabe. Lo que no se arregla nunca, mientras no se pase a mayores, si es que eso ocurre, es el malestar de unos y otros cuando ninguno quiere bajarse del desastre que se unta con el odio en los momentos álgidos de esta riña en que nadie parece contento con la última palabra, de modo que sigue paladeando el gusto por insultar.

Malos tiempos para todo. La impresión que da es que aquí se han digerido mal las sucesivas derrotas, la del que creyó haber ganado, y la del que cree que puede ganar. Los seguidores, de ambos territorios tan enfrentados, no son capaces también de levantar señales de humo blanco. Lo que se oyó en el hemiciclo es peor que una riña de gallos. Porque los gallos, cuando se hallan frente a frente, son terminantes, concretos, les dura el resquemor unos instantes, y quienes los cuidan los devuelven a corrales para que la sangre no sea parte de un río.

Aquí la voluntad es la de ganarle al otro, sin tregua alguna, sin la intención de generar algún tipo de armisticio. Siempre se espera, en ambos bandos (que no son dos: ya son muchísimos, son como concertistas en espera de instrumentos de paz o de guerra), alguien de buena voluntad que rebaje el sonido. Es un concierto de ruindades que se turnan, me parece, para no dejar ver el bosque, si es que el bosque alguna vez les deja ver los árboles.

Claro que uno, aunque sea periodista, tiene su modo de ver qué decibelios fueron ayer más exagerados, de dónde viene la raíz de los denuestos, pero no se trata ahora de usar el trazo grueso de la opinión para destacar unos u otros culpables. Hagamos caso a aquel título de Julio Cortázar. Y por supuesto que, en el recuento, yo diría que éste ha sido peor que el otro, pues la naturaleza del argumentario exhibido por ambos bandos permite nítidamente separar el trigo de la paja. Pero es mejor, me parece, que el periodismo se distancie por una vez y deje que el agua abandone su olor de lodazal para luego emitir cualquier tipo de sugerencia.

La posibilidad de que este sosiego que pregono, como parte de hallar la paz que no se niega ni en la misa, es muy remota. Fíjense en lo que dicen los colegas que abrazan (así es la vida: ahora se abraza para que el otro pelee mejor) a unos y a otros, siempre que se estén dando tortas como en el cuadro de Goya. Cargados de razón, desde cada trinchera decimos no es esto, no es esto como adalides de José Ortega y Gasset, o de cualquier oponente de este, y con ese bramido que los distingue olvidan la esencia del oficio para el que fueron llamados: no es que no se culpe a nadie, es que lo que no se puede hacer es culpar siempre al que más lejos esté de nuestro ideario, el que tengamos.

Me da pena hoy mi oficio; es decir, me doy pena a mí mismo cuando no me atrevo aquí a decir qué pienso de la razón por la que ahora, según las estadísticas, haya menos aspirantes a ser periodistas que nunca en nuestra historia. Y es, me parece, porque en guerras como esta que vivimos hay muy poco que lleve a pensar que el oficio es mejor que lo que sucede en nuestro propio modo de afrontar lo que pasa.

Malos tiempos para todo. Qué barbaridad, y qué pena.