La voz de Vicent prolonga a Sorolla

Manuel Vicent.

Es improbable que te oigan los pintores muertos, aunque como Joaquín Sorolla sean inmortales. Pero quién sabe si lo que dijo de él este último miércoles su paisano Manuel Vicent le llegó a la zona de la posteridad en la que reside aquel pintor de batallas de la arena y del mar cuya muerte fue hace un siglo y de quien el autor de Tranvía a la Malvarrosa hizo un elogio oral que parecía también un cuadro de aquel héroe de orillas que fue Sorolla.

Fue en la Institución Libre de Enseñanza, que es como la prolongación de la casa de los republicanos cultos que fueron arrasados por la guadaña de Franco. En este lugar sin límites que ahora es la que fue cuna, y habitación de la más liberal de las instituciones españolas de la época que precedió a la dictadura, había un silencio como de reencuentro. Siempre lo hay cuando uno va a lugares así, como este palacio civil, lleno de cristales transparentes y de rememoraciones éticas y estéticas, a escuchar cualquier cosa del presente o del pasado: que parece que, en algún momento, se van a hacer transparentes las paredes para ponernos en contacto con lo que hubo cuando en España la libertad no estaba racionada.

Fue muchísima gente, de hecho no cabía un alfiler, como se suele decir. Antes del acto la pantalla de la sala dispuesta para el homenaje se llenó de imágenes de la gran exposición que el Museo Sorolla ha dedicado estos meses a la figura del patrón que, además, vivió en ese palacete. Está a tres pasos de la Institución Libre de Enseñanza; los hijos de Sorolla fueron a esa clave del pasado de la libertad de enseñar en España, y no sólo por eso una y otra entidad se juntaron para hacer, con Vicent, el homenaje liberal, y democrático, que se debe a aquel hombre y a sus cuadros.

Pasaron por el museo, para ver las obras de Sorolla en su palacio en tierra, lejos del mar que lo inspiró, más de cien mil personas; sigilosamente, como si fueran a mirar dentro de los vestuarios de la playa de la Malvarrosa, españoles y extranjeros de distintas pituitarias estéticas y políticas se sucedieron por este museo impar para el que Manuel Vicent escribió un relato que se parece a sus mejores libros, entre ellos la gran trilogía que parte del mar y que desemboca en su gran relato de las afueras de Madrid: Contraparaíso, Tranvía a la Malvarrosa y Jardín de Villa Valeria.

Él esperó sentado, cerca de sus nietos, de su hija, de su mujer, en la primera fila de un reguero de sillas en las que esperaban sus devotos de la literatura y del periodismo. Hasta que Enrique Varela, el director del museo, que habría de ser su interlocutor en el estrado, y Pepe García Velasco, el director de la Institución Libre de Enseñanza, explicaron que allí estaba Vicent para unir el mar, la tierra y la pintura en una sola voz pintada, la de Sorolla.

Vicent tiene una curiosa manera de decir que no se encuentra bien: como si estuviera muy bien. Pues empezó diciendo que no se encontraba bien, se sentiría seguramente indispuesto, pero lo cierto es que, como cuando empieza así, luego es capaz de llenar casi una hora, sin mirar un papel, sin soltar la mirada de un lugar ilimitado que es el de su inteligencia de hablar como si estuviera escribiendo. Hasta que redondeó su discurso tan fresco como las imágenes de hace más de un siglo que no dejaron de pasar por la pantalla de la sala ante el muy admirado auditorio.

Eran, sin duda, dos grandes maestros valencianos frente a frente, midiendo, con un siglo de diferencia, maneras únicas de pintar y de escribir. Vicent tenía un soporte, como un caballete, que fue el libro que le encargó el museo. Él lo tituló En el mar de Sorolla. Repleto de las imágenes que se iban viendo en la sala, fueron como el pespunte, o el subrayado, de lo que fuera diciendo el maestro. García Velasco había situado a Sorolla entre los institucionistas epicúreos; podría haberlo dicho también de Vicent. Señaló al pintor evocando las luces y los sonidos, y ahí incidió también en los del autor de Contraparaíso. Varela coligió que no había mejor autor actual para explicar a aquel genio mediterráneo que este otro descendiente del mar de Valencia. a marina: que se parece a sus mejores libros, entre ellos su gran trilogitarias est cuadros de Sorolla en su palacio en tierra,

Fue entonces cuando se lanzó Vicent a contar cómo se había encontrado con Sorolla. Como había dicho que no se hallaba muy bien, el auditorio bajó la voz para que sólo se escuchara lo que dijera Vicent. Pero al cabo de tres minutos, aproximadamente, el de Villavieja (Castellón, 10 de marzo de 1936), se lanzó por la pendiente arriba para no desprenderse del agua salada que hay en los cuadros de Sorolla. Como si mirara al frente y allí tuviera un escritorio del que tomara notas, no paró un instante, hasta que al final, mirando hacia abajo, puso sus manos bajo los muslos, agachó la cabeza con el aire de escuchar lo que pasa cuando has hablado así: escuchó una ovación que parecía una mezcla de sonidos, entre ellos el de la admiración que merecían su talento, su memoria sin meandros y su esfuerzo…

La belleza no se tiene que entender, había dicho, así que llegó a Sorolla sin entenderlo, cuando aun era un niño que escuchaba, sin saber, el sonido de la guerra que empezó cuando él estaba en pañales. Éramos, decía, agua salada, niños, recuerdo en efervescencia; la playa era como el cerebro infantil, hasta que llegó el resplandor de la arena, el olor a sal… “Llegué a Sorolla”, dijo Manuel Vicent, “a través de ese acontecimiento sensorial, que es como ese balandro que nunca naufraga y que va a todas las islas imaginarias”. Parecía que seguía el dedo índice de su pintor cuando iba imaginando Vicent los mares pintados que desfilaban, con la mezcla natural de las fotografías, por el lienzo de la Institución Libre de Enseñanza.

El periodista fue tomando notas de otras tentaciones dibujadas por Vicent para completar el retrato de Sorolla: “un túnel de sombra, los chopos, Franco, José Antonio…” y, en su caso, no el de la España que se vivió entonces, “el camino hacia la felicidad que era para mi el mar”. Fue hermoso, si es que esto puede caber en una crónica, cuando descubrió la consecuencia de las imágenes de la realidad que él vivió en aquella adolescencia que era como los cuadros que nos fue dejando su pintor: “Al llegar a la playa lo que veía eran las ancas, todos los nervios, todos los muslos de los caballos que fueron también como la música de su pintura”.

La exposición se cerró ayer. Los que no la vieron pueden rememorarla en el libro que, para subrayarla, escribió Vicent. Lo que dijo, toda esa conferencia que he glosado a grandes rasgos, está, además, en la grabación que el Museo Sorolla tiene a disposición de los que no alcanzaron a escuchar al escritor que, al iniciar su pletórico discurso, había dicho que no sentía bien del todo.