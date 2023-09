El sofisma patriótico

2 Se lee en minutos



Pedro Sánchez, en el inicio del curso político en el Ateneo de Madrid.

Juan Luis Cebrián, alineado desde hace tiempo con la vieja guardia socialista encabezada por González, que se ha enfrentado sistemáticamente al actual líder socialista, publicó el pasado día 11 de septiembre un artículo en el que, tras llamar felón en el título al presidente del gobierno, desarrollaba una larga diatriba contra Pedro Sánchez, a su juicio un torpe réprobo del progresismo por no haber tendido la mano al líder popular, que le ofrecía no se sabe bien qué confuso pacto para salvar a la patria.

Aunque no es fácil a priori que Sánchez consiga los apoyos del nacionalismo catalán, no es ningún disparate mantener, con investidura o sin ella, la política de apaciguamiento ya en marcha para mitigar las heridas del procés, que ya se ha aplicado en forma de indultos y de negociaciones. A este respecto, un analista tan prestigioso como el notario Juan José López-Burniol ha escrito que «el PP debería apoyar las medidas que, sin quebranto de la ley, alivien las heridas del ‘procés’». Cualquier observador medianamente ecuánime habría de sentirse satisfecho al comprobar que Cataluña no parece la misma desde que se ha actuado con actuaciones lenitivas, que han logrado reducir el voto nacionalista del 43% en 2019 al 27% este año y que han aplacado la vehemencia soberanista hasta el extremo de que la última manifestación de la Diada ha obtenido una concurrencia muy baja.

Noticias relacionadas

El caso es que quienes, como Cebrián, González o Guerra, critican a Sánchez por adoptar estas políticas y por negarse a cualquier acuerdo con Feijóo, incurren en un gran sofisma patriótico: olvidan mencionar que el Partido Popular, el otro partido de Estado que en un tiempo forjó pactos con el PSOE, está gobernando con la extrema derecha populista en cinco comunidades autónomas y en cientos de ayuntamientos de toda España, y va de la mano de Abascal a la investidura de Feijóo, de forma que, si el intento prosperara, Vox ocuparía la primera vicepresidencia. No hace falta recordar que en las dos grandes democracias europeas, la alemana y la francesa, la ultraderecha está aislada mediante un saludable cordón sanitario.

Digan lo que digan los energúmenos que se han abonado al insulto también desde la izquierda, el peligro de este país no es la secesión de un territorio, que no se producirá (entre otras razones, porque Sánchez es un intachable constitucionalista) sino la llegada de los ultras al gobierno de la nación, con su halitosis racista, con su xenofobia a cuestas, con su centralismo neofranquista en el ADN. Nuestro Partido Popular, de la mano de Manfred Weber, miembro de la CSU bávara y del PPE, el muñidor de la alianza europea entre la derecha y la extrema derecha, parece estar dispuesto a traicionar el espíritu generoso y abierto de la Carta Magna hispana, aceptando la negación de la violencia de género, empequeñeciendo el sector público, alzando nuevos muros frente la inmigración, negando la propensión descentralizadora y federalizante de la Constitución. Y todo eso, obviamente, no merece apoyo alguno de la izquierda.