¿Quién habla por Cataluña?

El resultado de las elecciones del pasado 23 de julio fue un casi empate entre el bloque de la derecha y el de la izquierda del antiguo Frankenstein. Y el desempate está en manos de Junts per Catalunya, ya que nadie podrá tener una mayoría para la investidura sin el voto (o la abstención) de los siete diputados de Junts. Vale, Puigdemont es decisivo, pero solo porque el PSOE y el PP están encallados en la política de bloques.

Otra cosa muy distinta es quién puede hablar en nombre de Cataluña. Puigdemont, con el poder de bisagra de sus siete escaños, y al haber sido destituido por el 155, pretende tener la legitimidad y afirma que no le interesa la investidura sino un acuerdo histórico que recupere para Cataluña el estatus anterior a 1714. Pero, ¿representa a Cataluña?

El independentismo reunió el pasado lunes 11 de septiembre a 116.000 personas. Es una cifra importante -manifestaciones así no se dan cada semana en el mundo-, pero algo más baja que la de 2022 y muy inferior a la de los años del procés. Y los manifestantes, por muchos que sean, se deben tener en cuenta, pero no son la voluntad de un país, que solo se expresa en las urnas. En las elecciones de julio el independentismo tuvo el 27,12% de los votos, contando a la CUP, que no logró representación parlamentaria, y 14 diputados (siete de ERC y siete de Junts). Es un porcentaje respetable, pero muy inferior al de las elecciones de 2019, en el que sacaron el 42,6% de los votos y 23 escaños.

El independentismo sigue siendo relevante, pero no puede hablar en nombre de toda Cataluña. Es más, el 27,12% de los votos y los 14 diputados son menos que el 34,5% y los 19 escaños que obtuvo solo el PSC. Sería absurdo que el PSC dijera que representa a Cataluña (que envía al Congreso 48 diputados) y Salvador Illa no lo ha dicho, aunque sí ha afirmado que se debe ser prudente al pretender hablar en nombre de Cataluña. Pero al independentismo -quizá porque prioriza su mayoría absoluta en muchas elecciones catalanas o su actual papel de bisagra- le cuesta admitirlo.

La prueba es que a la pretensión de Puigdemont de erigirse en el máximo representante de Cataluña, además de en el de sumo sacerdote del independentismo, le contestó el domingo Pere Aragonès en El Periódico diciendo que «quien negocia en nombre de Cataluña su estatus político es el Govern». O sea, el president, que es de ERC. Es una posición más fundamentada, aunque olvida que se trata de un Govern minoritario (33 diputados sobre 135), que solo ha aprobado los presupuestos gracias a los votos del PSC y que el Gobierno independentista ERC-Junts de 2021 (tampoco mayoritario) saltó por los aires ahora hace un año, con satisfacción de los dos socios.

Pero la lista de los que pretenden hablar en nombre de Cataluña es alargada. Dolors Feliu, presidenta de la ANC, acaba de decir que la amnistía solo serviría para apaciguar al independentismo y que lo único que quiere Cataluña es volver a la declaración unilateral del 1 de octubre de 2017, algo a lo que Puigdemont tampoco parece renunciar, pese a querer empezar a negociar -una vez lograda la amnistía- la investidura de Sánchez.

La conclusión es que nadie puede hablar en nombre de Cataluña y que la mesa interna de los partidos catalanes para lograr un consenso con el que poder negociar con bases sólidas con el Gobierno de Madrid es todavía una asignatura pendiente que el independentismo no atiende. ¿Es como el avestruz que esconde la cabeza bajo el ala, o cree que su actual papel de bisagra en España se lo permite?

Pero, poco a poco, el independentismo va adaptándose a la situación. Puigdemont ahora no hace ascos a hablar con Madrid y Aragonès -contestando a la ANC- acaba de declarar que la independencia sin reconocimiento internacional no serviría para nada. Sería nula. Pero eso ya podían haberlo sabido en 2017. ERC ha sacado las conclusiones y Junts quizás empieza a hacerlo.

Pero lo que es obligado no olvidar es que una cosa es la negociación de la investidura de dos grupos (ERC y Junts), con siete diputados cada uno, y otra representar a toda Cataluña. Y aquí todos los partidos -incluso Cs que llegó a ser el primer grupo del Parlament tras el 1 de octubre de 2017- precisan una buena dosis de humildad.