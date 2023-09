Olvidos que queman

3 Se lee en minutos



Celebración de la Diada 2023. / REUTERS

El procés es mucho más que el referéndum ilegal del 1-0, que la fugaz declaración unilateral de independencia o que el acoso a los funcionarios judiciales que registraban la Conselleria d’Economia. Aunque muchos independentistas quieran ahora olvidarlo, el ‘procés’ son también los dos días de septiembre de 2017, el 6 y el 7, en que se aprobaron en el Parlament las denominadas leyes de desconexión: la de la consulta ilegal y la de transitoriedad jurídica.

Fueron dos jornadas en las que los secesionistas cruzaron el Rubicón y Cataluña, empujada por ellos, entró en la fase de no retorno. Las dos leyes, que a la postre sirvieron para convocar el referéndum y proclamar la independencia durante apenas unos segundos el 27 de octubre, estuvieron vigentes pocas horas, pero su tramitación significó un quiebra de cualquier principio democrático.

No sólo se hizo desoyendo las advertencias del Tribunal Constitucional o de los propios letrados del Parlament, que advertían de la comisión de un delito, o ignorando al Consell de Garanties Estatutàries, lo más grave es que se aprobaron sin respetar los procedimentos parlamentarios y vulnerando los derechos de la mitad de los diputados y, en su nombre, de los catalanes que les habían votado.

De aquellas jornadas indignas se recuerda especialmente la intervención del portavoz de Catalunya Sí Que Es Pot, el histórico sindicalista Joan Coscubiela, al que sus propios compañeros de Podemos repudiaron: “Estoy aquí porque mis padres me enseñaron a luchar por mis derechos. No quiero que mi hijo Daniel viva en un país donde la mayoría pueda tapar los derechos de los que no piensan como ella”. Unas palabras llenas de decencia democrática que aún resuenan en el hemiciclo del Parc de la Ciutadella.

El ‘procés’ no son sólo dos millones largos de ciudadanos votando en urnas de cartón en improvisados colegios electorales; son también esas jornadas que el secesionismo prefiere ignorar pero en las que se pisotearon los derechos de la mitad de los catalanes, cuando la revolución de las sonrisas se tornó en ruido y furia. Por eso no hay que olvidar.

Indultos y amnistía

Ninguno de los pasos que ha dado hasta ahora el Gobierno para devolver Cataluña al carril de la conllevancia, en palabras de Ortega y Gasset, se han basado en aplicar amnesia a los hechos de 2017. El ejemplo más claro son los indultos a los líderes independentistas condenados: se les exoneró de las penas de prisión, pero en ningún caso se les eximió de su responsabilidad. Y hay que decir que esa política de distención hacia los independentistas ha desinflamado Cataluña.

Pero la amnistía, en su acepción clásica, es otra cosa muy diferente. Es cierto que hay que seguir dando pasos en la política del apaciguamiento y que todos los actores políticos sabían que tarde o temprano habría que abordar la situación de los políticos fugados y de las decenas de cargos intermedios pendientes de juicio. Se intentó con la desaparición del delito de sedición y modificando el de malversación, pero la interpretación que finalmente han hecho los jueces de estos cambios jurídicos ha dejado en agua de borrajas su eficacia para cerrar el ‘procés’. Porque de eso estamos hablando, de sellar la herida seis años después.

La fórmula legal que los socialistas y los neoconvergentes de Junts encuentren para obtener el mismo resultado que si se aprobara una Ley de Amnistía pero sin llamarla así se analizará en su momento, pero el olvido no puede estar en la ecuación. Y no olvidar significa, también, reconocer el error. “Lo lógico sería que aquellos que se equivocaron y saben que se equivocaron lo reconocieran”, pedía este fin de semana el expresident José Montilla en una entrevista con EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica como EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Admitir el error, renunciar a alcanzar los objetivos saltándose la ley y abominar de la unilateralidad deberían ser la base de cualquier negociación.

A partir de esos mínimos, todo se puede explorar. Porque podemos hacernos trampas al solitario, pero el ‘procés’ sólo se habrá cerrado de verdad cuando los políticos huidos hayan regresado. Ahora se abre una oportunidad, y no sólo por la caprichosa aritmética parlamentaria en la coyuntura de una investidura, también porque los independentistas han tomado conciencia de que su situación no la resolverá la Justicia europea. Pero hay límites, siempre. “Porque hay olvidos que queman y memorias que engrandecen”, como cantaba Zitarrosa.