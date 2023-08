2 Se lee en minutos



‘Gamers’ frente a la misoginia

La normalización de la presencia de la mujer (en términos de igualdad de derechos y oportunidades, seguridad, protagonismo) no avanza al mismo ritmo en todos los ámbitos públicos y privados, ni se encuentra con las mismas resistencias. Hoy es el Día Internacional del Videojuego o Día del ‘Gamer’ y explorar cuál es la situación de las mujeres aficionadas a esta forma de ocio, integradas en el incipiente papel de jugadoras profesionalizadas o como creadoras en una industria cada vez más pujante es, en muchos aspectos, y de forma aparentemente contradictoria, como retroceder en el tiempo.

Desde el punto de vista de la industria, la posición de las profesionales en este ámbito recuerda a la de otros muchos subsectores del mundo de la tecnología. Una presencia creciente, un acceso a posiciones directivas escaso y una especialización en la que se nota aún la carga de los estereotipos de género, con un peso mucho mayor en tareas consideradas artísticas y creativas que en otras como la programación y el desarrollo de las plataformas de juego. Pero es en la experiencia como ‘gamers’, tanto recreativa como profesional, donde este mundo muestra aspectos de machismo descarnado que solo pueden sorprender a quienes no se hayan asomado a él, pero con el que las afectadas deben lidiar cotidianamente. Y todo ello a pesar de que la participación de jugadoras haya pasado a ser casi paritaria.

Las expresiones desacomplejadas de desprecio hacia las habilidades de la mujeres, que no son más que una forma de negar o arrinconar su presencia en espacios públicos que se consideraban coto masculino, hace muchos años que dejaron de estar normalizadas en ámbitos como los de la conducción viaria y pasaron a verse reducidas a exabruptos de los personajes más cerriles. La emergencia del deporte femenino profesionalizado está siendo un agente de cambio también en el mundo del deporte, aunque con excepciones significativas como se acaba de comprobar con la selección femenina de fútbol. Pero ese cavernícola "mujer tenías que ser" aún resuena, y no de forma residual, cuando se trata de compartir una partida en línea. Y, lo que resulta aún más inquietante, viene de las generaciones más jóvenes. Las consecuencias llevan a ocultar la identidad femenina de la jugadora, o a exponerla abiertamente para disuadir a los más refractarios, a encajar críticas o soportar insinuaciones o procacidades indeseadas, a tener que asumir roles secundarios, accesorios, sexualizados... Todo a un nivel que resultaría ya insostenible en muchos espacios no virtuales.

Más allá de la persistencia de estereotipos que siguen concentrando a los participantes masculinos en juegos de acción, violencia o deportes, resulta revelador relacionar este rechazo con la existencia de lo que se define como ‘manosfera’, una constelación digital (youtubers, redes sociales, comunidades de jugadores, reductos de resentimiento incel, ‘influencers’) en el que se alimentan, reproducen y alientan los discursos más misóginos y homófobos. Un agujero negro que se debería iluminar, que educadores y familias deberían contrarrestar y que es necesario conocer y dar a conocer para tener una de las respuestas cuando nos escandalicemos y nos preguntemos el porqué de la fuerza de las ideologías de extrema derecha en franjas de edad muy jóvenes.