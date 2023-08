El #seacabó del fútbol español

2 Se lee en minutos



Un grupo de aficionadas repudia a Luis Rubiales y apoya a Jenni Hermoso durante la Women’s Cup. / REUTERS

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, interpretó el pasado viernes, con la misma zafiedad que mostró en el estadio de Sídney, el que debería ser el acto final de su carrera como dirigente deportivo. Alguien que demostró que sigue sin entender nada, ni el significado de la actitud durante la celebración de la victoria de la selección femenina, ni lo intolerable de sus presiones posteriores, ni lo ofensivo de sus proclamas, no puede representar el fútbol español. Y no lo representa. Por supuesto, no a los millones de aficionados que se vieron reflejados en la victoria de las jugadoras de la selección y han visto entre estupefactos y abochornados cómo se ha emponzoñado. Si los aplausos que Rubiales recibió durante la asamblea de la federación que convocó para reafirmarse en el cargo y los silencios o comunicados complacientes de algunos clubes y estamentos federativos representan a sectores aún significativos del deporte español, estos deberían tomar nota. Están tan alejados del signo de los tiempos como el personaje que paseó a una jugadora por el césped como si ella fuera el trofeo y él el vencedor.

Ese era el mensaje, más allá del beso con el que hizo valer su posición de dominio jerárquico sobre la jugadora Jenni Hermoso o de su ostentación testicular desde el palco. La que debía ser una gran fiesta de reafirmación del fútbol femenino (y lo acabará siendo, pero de una forma que Rubiales nunca hubiera esperado) parece que debía ser para él una exhibición de éxito de sus dirigentes, muy masculinos en el más desfasado sentido del término, desde el lenguaje a la mímica.

No es que las explicaciones que dio Rubiales fuesen de nuevo insuficientes o inadecuadas. Es que encadenó, una tras otra, salidas de tono que por sí solas ya justificaban su destitución inaplazable, como terminó por entender la FIFA adelantándose a la iniciativa del Gobierno español. Cargar contra la deportista que ha confesado que se sintió agredida y después coaccionada, poner en duda su palabra, escudarse en el "ella fue" utilizando los argumentos más rancios del abuso, considerarse víctima del feminismo... Que aún considerase explicable haberle dedicado un "olé tus huevos" al entrenador que se impuso a gran parte de su vestuario y excluyó a las jugadoras que no se doblegaron, el día en que se celebraba el triunfo del fútbol femenino, lo dice todo.

El secretario de Estado para el Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, tras expresar la decepción del Gobierno por la comparecencia de Rubiales y anunciar que daría los pasos necesarios para que fuese inhabilitado, manifestó que "esto debe ser el MeToo del deporte español". La lamentable actuación del ya inhabilitado presidente de la RFEF ha propiciado, en efecto, una catarsis, un movimiento que debe llevarse por delante mentalidades desfasadas y de paso estructuras enquistadas. Como debe ir sucediendo en cada sector donde el ejemplo inicial del MeToo ha ido teniendo sus réplicas. Pero el valor de la reacción unánime de 81 jugadoras internacionales españolas merece que esta sacudida sea conocida por el propio lema que ellas han utilizado: "se acabó". Y, sobre todo, merece que efectivamente sea así y de forma definitiva. La dignísima actitud de las jugadoras y la imparable retirada de apoyos (de deportistas, políticos y patrocinadores) muestra que algo puede cambiar para bien tras este esperpento.