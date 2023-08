4 Se lee en minutos



Luis Rubiales, en la pasada Asamblea extraordinaria de la RFEF.

Como en todos los sitios por los que circula el dinero fácil, en el mundo del fútbol abundan los tipos oscuros. Rubiales lo es. Recordemos sus asuntillos con Piqué, en aquella Liga de Arabia, o el caso Negreira. Conscientes de que manejan algo muy deseado, estos tipos quedan instalados en actitudes prepotentes, arrogantes. En general, viven con la desencajada expresión del que está en la cima. Su sonrisa triunfal nos resulta extra-mundana y, al contemplarla, nos preguntamos cuál será el motivo real de su goce perenne. No podemos ni imaginar lo que circulará por esos despachos.

En su estado eufórico desinhibido, estos tipos son un peligro y conviene estar lejos para que no te salpique algo sucio. Un meme muestra las doscientas maneras del fútbol de celebrar las victorias. Rubiales recurre a la propia del caballo de Espartero. Que tengamos que haber visto a un tipo así, dando saltos como un botarate, al lado mismo de las máximas representantes del Estado, es una vergüenza mundial y sólo podemos salvar el honor si un clamor le hace llegar la sencilla verdad de que no tiene altura para representar nada nuestro. La desvergüenza, el descaro, la falta de autocontrol, la zafiedad, son suficientes para que este tipo se vaya a su casa, con el mensaje claro de que no aceptaremos un sustituto de su mismo nivel.

Cuando estos tipos se ponen solemnes es cuando resultan más insoportables. Hoy, cuando escribo esto, acabo de verlo. Rubiales se ha puesto solemne. Buscando la manera de evitar el inminente anacoluto, entre amenazante, cínico y astuto, se ha esmerado en leer en un papel los nombres de los políticos más odiados de la derecha, desde Irene Montero a Pablo Echenique, sin olvidar a Belarra y a Yolanda Díaz. Al final ha denunciado el falso feminismo. Por supuesto, ha pedido perdón a la Casa Real, necesario para alinearse políticamente. Le ha faltado gritar a Abascal aquello de ¡A mí, la legión! Todo ha sido chabacano, grotesco y vergonzoso.

Estos hombres nos ofenden, pero no saben por qué. Cuando se explican, las ofensas se multiplican en tropel, porque cuanto más sacan lo que llevan dentro, más deseamos que se queden callados. Los dejamos por insoportables, para que no nos ofendan más. Y ahí siguen. Lo más sorprendente es que quizá no hagan nada ilegal. Lo terrible es que sea legal lo que hacen. Rubiales vuelve a leer. Ha sido un "pico" inocente, consentido, compartido. No se ve eso en los vídeos. Ahí tenemos un hombre incontrolado en sus gestos, incapaz de contener su expresión, su fuerza, que somete a una mujer con sus omniabarcantes manos, una extralimitación invasiva y extraña, que quizá en privado sería disculpable, allí donde dos personas son solo dos personas, pero que en público y en un acto oficial, no puede dejar de aparecer como la viva imagen del poder.

Es lo mismo que si hubiera dado un pico a mis hijas -dice Rubiales. No había nada sucio, ni sexual -insiste. Pero no necesitamos hablar de intención cuando vemos una pulsión descontrolada en su euforia. No está en condiciones de entender que allí, en un acto público institucional, era un representante de España, y que debía hacer valer la dignidad de su cargo, la necesidad de cierto pudor, sobriedad, decoro, autocontención. Allí no era un padre, ni un amigo, ni un igual; ni el momento de recepción de medallas era un instante de su vida privada. En estas confusiones, en esa demolición de las mediaciones y distancias, se alza una clave del machismo: no censurarme en mis expansiones, considerar legítimas todas mis expresiones, poner en compromiso a otra persona, forzar las situaciones al límite, coaccionar bajo las coartadas de la ocasión, otorgar a una mujer relevancia respecto de mis deseos, explorar las cesiones a mis extralimitaciones, contar con que la mujer quedará en un compromiso, confusa, turbada y obligada. ¿Qué tipo de consentimiento libre esperaba obtener este hombre de una joven en esa situación? ¿De verdad nos quiere hacer creer que allí se daba la simetría de una igual libertad?

Cuando la brutalidad ha obtenido carta de naturaleza en tantos políticos, pensar que estos personajes no iban a avergonzarnos ante el mundo era una ingenuidad; que dejen de tener seguidores, una ilusión. Hay muchas formas de violencia y muchas más de miedo. Hemos visto la pulsionalidad de Rubiales en la euforia. Imaginémoslo en la amenaza. Lo hemos presentido en directo. ¿Me aplaudes? Te contrataré con un sueldo de medio millón de euros durante cuatro años más. ¿Qué función tiene repetir hasta cuatro veces que él no va a dimitir, sino darse tiempo para ver quién aplaude con fervor? Es como cuando los candidatos republicanos norteamericanos son preguntados si apoyarán a Trump en su peripecia judicial. Uno levanta la mano, los demás se miran y, poco a poco, todos comienzan a levantar tímidamente las suyas.

Así es el mundo de Rubiales. Y para que no falte ninguno de los atributos de lo oscuro, al final emerge la paranoia, siempre amenazante. "Él y sus títeres", no cesa de arengar a los suyos. Ya sabéis. Si pierdo esta batalla, preparaos para perder vuestras canonjías. Y poco a poco, todos, como una piña, en la más firme omertà, deciden irse de vacaciones. El acto brutal de violentar a una joven ya les habrá quedado completamente olvidado. En los ámbitos en los que circula el dinero fácil, ¿cuándo ha importado eso?