Turismo invasivo

Turistas de fiesta en Magaluf.

Que el turismo está tocando techo es indudable. No hay más que ver las aglomeraciones en las laderas del Everest o del K2. O las tres horas de cola para pisar la arena de Es Caló des Moro (Mallorca), que las redes sociales han puesto de moda. O los peligrosos atascos de la subida a Los Lagos, a los que no se ha puesto coto hasta que ha pasado lo que todos sabíamos que iba a pasar: un grave accidente de un autobús en el que milagrosamente no hubo muertos pero sí heridos muy graves.

No nos cansamos de repetir la misma salmodia todos los veranos: esto es insostenible. Sostenible y su antónimo son las palabras de moda para decir que algo está bien o está mal. En fin, que no es sostenible que viajemos tanto, que veraneemos tanto, que en agosto, aquí, en Asturias, y en los mil sitios de vacaciones restantes, no cabe un alma más.

Seguimos la política tan cómoda como poco eficiente del "hayque". Hay que acabar con los grandes cruceros que contaminan nuestros mares y anegan nuestras ciudades de masas enfurecidas. Hay que limitar los accesos de los turistas para preservar la paz de los vecinos invadidos. Hay que instaurar una tasa turística que sangre a nuestros visitantes hasta que se les quiten las ganas de visitarnos, como ya han hecho muchas ciudades sin más éxito que el recaudatorio. O podemos poner unos tornos en las escaleras de la playa de San Lorenzo y cobrar entrada; por experiencias menos agradables se han cobrado burradas.

Podemos estimular, incluso financiar, a algunos hosteleros que parece que están haciendo la guerra por su cuenta para espantar al turista. Precisamente ellos, a los que todos los turistas les parecen pocos y se quejan sin cesar de la escasez de mano de obra. Este verano, algunos han generalizado prácticas que en algunas ciudades grandes como Madrid o Barcelona ya se venían haciendo: no se atiende en terrazas y restaurantes a las personas que vayan solas; no se permite ocupar una mesa más de media hora con un café per cápita y un vaso de agua; no se sirve café tras las comidas –ya se sabe cómo son las sobremesas españolas–; y la mesa debe ser desocupada pasada la hora y media de su ocupación.

Eso por no hablar de la cada vez más extendida mala uva de nuestros camareros, otrora famosos por su afabilidad y hoy estresados sin duda por la alarmante escasez de personal. Prácticas ya desechadas como arrojar los platos sobre la mesa en vez de depositarlos, llenar los vasos hasta el límite para que se derrame el líquido en cuando el cliente intente llevarlos a la boca, o traer las copas ya servidas, en vez de servirlas en la propia mesa, han vuelto a ser el pan nuestro de cada día.

Una vez más se vuelve a plantear el problema de la estacionalidad. Queremos que todos los turistas se pongan de acuerdo y no nos visiten solo con el sol que más calienta, vamos, que se creen ofertas para el turismo de otoño, invierno y primavera. No es tan fácil. Ni en todos los lugares hay un Guggenheim –siempre a la misma temperatura–, como en Bilbao, ni playa y pistas de nieve como en Granada, ni un AVE como el que ha resucitado ciudades como Málaga, Alicante o Valencia. Del de Asturias mejor no hablamos y, además, solo va a ahorrar media hora en llegar desde Madrid al Cantábrico.

No sabemos si con la intención de aportar argumentos a este problema o con la de ahorrarnos un dinero, varias publicaciones serias nos han expuesto las ventajas de la "staycation", es decir, pasar agosto en casa. Por decir que lo llaman en inglés, pero, por lo demás, el plan es más antiguo que la tos. Al parecer, la práctica nació con la crisis de 2007 y resulta muy económica. Otras ventajas son que puedes ser turista en tu ciudad y que siempre hay sitio en los restaurantes (si no están cerrados, claro). Y lo más cruel de todo: puedes hacer maratones de series u ordenar lo que tengas pendiente (desde fotos a facturas). Apasionante. Yo, que este verano que he practicado "staycation" sin proponérmelo, puedo asegurar que donde esté una playa, con aglomeración y todo, que se quite la casa, que solo da trabajo.