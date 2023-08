Un país normal

3 Se lee en minutos



En el mundo se hablan más de 7.000 lenguas, de las que casi 5.000 mantienen un “nivel aceptable de vitalidad”, según Etnologue: Languages of the World. Sólo en Papúa Nueva Guinea conviven 838 idiomas, todo un récord mundial por encima de los 707 de Indonesia, los 529 de Nigeria o los 420 de Estados Unidos, por poner algún ejemplo. De hecho, la uniformidad lingüística es una excepción en el mundo: Corea del Norte es uno de los pocos países en los que sólo se habla una lengua, mientras que en Islandia conviven dos y en Haití y Corea del Sur, apenas tres. Muchos de estos idiomas son minoritarios y la mayoría ni siquiera alcanzan la consideración de oficiales en los territorios habitados por sus hablantes.

Uno de los países más pequeños de Europa, Luxemburgo, con apenas 640.000 habitantes, tiene tres lenguas oficiales: luxemburgués, francés y alemán. Igual que Bélgica, sustituyendo el primero por el neerlandés. En Suiza, son cuatro -alemán, francés, italiano y romanche- y dos tercios de sus habitantes domina al menos dos de ellas, mientras que en Canadá conviven el francés y el inglés y en Finlandia, el finés y el sueco. En el lado contrario encontramos Francia, donde el único idioma oficial es el francés pese a la presencia de diversas lenguas regionales en su territorio.

En España, son cinco los idiomas que tienen diversos niveles de oficialidad -castellano, catalán (o valenciano), euskera, gallego y aranés-. Prácticamente uno de cada cinco ciudadanos tiene como lengua propia una diferente al castellano y por eso era una anomalía que esa diversidad lingüística no se reflejara allí donde recae la soberanía popular, el Congreso de los Diputados.

Es cierto que desde 2005 estas lenguas pueden utilizarse en el Senado, primero en las sesiones de la Comisión General de las Comunidades Autónomas y, a partir de 2010, también en el debate de las mociones en el Pleno. Para ello, se suelen utilizar a siete de los 25 traductores que tiene el Senado en su bolsa de trabajo. Además, las iniciativas legislativas se publican en la correspondiente lengua cooficial, además de en castellano. En total, el coste de reflejar la realidad lingüística en la Cámara alta, que lo es además de representación territorial, no deja de ser simbólico: 280.000 euros en un presupuesto que roza los siete millones.

La riqueza de un país no sólo debe medirse por el PIB, la cultura también es esencial, y la uniformidad ficticia lo empobrece, además de que una parte de sus ciudadanos pueden sentirse excluidos. Que las lenguas han sido en España un arma política no se le escapa a nadie, porque tanto desde el nacionalismo español como desde los periféricos se han utilizado para enfrentar a los ciudadanos. Por eso, la iniciativa de llevar las lenguas cooficiales al Congreso debe verse como una oportunidad de potenciar la cohesión de España como país y de romper con la idea de que la lengua significa nación y la nación necesita un estado. Como decíamos al principio, hay más de 7.000 lenguas en el mundo y poco más de 200 países, una contradicción que haría implosionar a los nacionalistas.

No parece que nadie haya reparado en ello, pero que los independentistas catalanes exijan al Gobierno que defienda la oficialidad de las lenguas españolas diferentes al castellano en Europa o que aplaudan que se puedan utilizar en el Congreso de los Diputados es un éxito de la convivencia por encima de la ruptura que han propugnado en los últimos años. Un primer paso importante para aceptar que la reclamación de un estado propio no debe ser consecuencia directa de tener una lengua.

Con una Cámara baja en la que se puedan utilizar con normalidad todos los idiomas oficiales también se rompe, quien sabe si definitivamente, con la identificación que en los últimos años se ha hecho entre lengua (catalana, en este caso) e independentismo, tanto en la propia Cataluña como desde el nacionalismo español y sus medios de comunicación afines.

Tras un pleno celebrado en el Senado el 11 de enero de 2011 en el que se utilizaron todas las lenguas oficiales y los diputados tuvieron que utilizar pinganillo para escuchar a los intérpretes, el entonces jefe de la oposición, Mariano Rajoy, afirmaba que “en un país normal” eso no ocurriría. Olvidaba, claro, los ejemplos de Canadá o Suiza, pero eso no es lo importante. Lo trascendente es que, si Francina Armengol cumple su palabra, lo que es habitual, frecuente y usual en muchas calles españolas se trasladará también al Congreso. Y España no dejará por ello de ser un país normal.