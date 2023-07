Diplomacia discreta en torno a Ucrania

2 Se lee en minutos



La existencia de canales discretos e indirectos de comunicación entre Washington y Moscú, revelada por la cadena norteamericana NBC pero que los servicios diplomáticos de todas las partes involucradas daban por supuestos, añade una nueva y esperanzadora pieza en el puzle de la invasión rusa de Ucrania. Estas vías extraoficiales de comunicación son conocidas como «diplomacia 1.5» cuando en al menos una de las partes actúan funcionarios gubernamentales y como «diplomacia 2.0» cuando los interlocutores son miembros de la sociedad civil, sin una ligazón oficial con las administraciones.

Con toda evidencia, la posición oficial de Estados Unidos en el conflicto es la de pretender el aislamiento y la derrota militar de Rusia en su guerra abierta con Ucrania, con la que mantiene antiguas disputas territoriales. Y, como es lógico, las posiciones oficiales son lineales: de momento, Ucrania, el país agredido, no aceptará otra solución que la recuperación de todos los territorios que le han sido arrebatados, incluida Crimea, en tanto Moscú no parará hasta adueñarse de todo el Donbás. Sin embargo, todas las partes son conscientes de que, al margen de la confrontación en sus términos más duros, el único desenlace imaginable será un acuerdo de paz en que ambos contendientes realicen concesiones al otro. La hipótesis de una derrota de Rusia se aproxima peligrosamente al riesgo nuclear, y la renuncia de Kiev a sus legítimas reivindicaciones sería inaceptable por la OTAN, que ha puesto su prestigio al servicio de una «solución justa».

En otras palabras, aunque la guerra esté limitada al territorio europeo, en la práctica el conflicto afecta a todo el tablero internacional, lo que explica que Rusia tenga la simpatía, cuando menos retórica, de los países que mantienen histórica hostilidad hacia Estados Unidos. Por ello, Occidente, bajo el liderazgo de Washington, debe sustituir una situación de equilibrio (perdida) por otra, ya que las aparatosas derrotas generan a la larga peligrosa inestabilidad. Basta recordar lo sucedido con el Tratado de Versalles en 1919, al término de la Primera Guerra Mundial: las potencias se cebaron con Alemania… lo que desencadenó la Segunda Guerra Mundial.

Lamentablemente, las soluciones híbridas de apaciguamiento, que no satisfacen a los contendientes pero que resuelven los conflictos, solo llegan cuando el desgaste material, militar y moral de las partes ha alcanzado un grado suficiente en el que el beneficio improbable de mejorar la posición propia no compensa el esfuerzo que sería necesario para ir más allá. Aún no hemos llegado a este punto y estamos todavía en la fase de la normalización de la guerra, en que Moscú abastecerá de grano a los países pobres africanos en un intento de mantener aliados y en que los carburantes rusos siguen llegando disimuladamente a Occidente.

Esta prolongación artificiosa de la guerra, con negociaciones ‘sotto voce’ y movimientos militares rutinarios que apenas consiguen mover los frentes, daña gravemente a la principal víctima del conflicto: la sociedad civil, cada vez más golpeada, hambrienta y desmoralizada. Sería muy cruel mantener indefinidamente esta guerra hasta que muera de putrefacción, por lo que la diplomacia, secreta o pública, debe acelerar el paso.