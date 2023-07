Solo contrabandistas

4 Se lee en minutos



Feijóo con el contrabandista Marcial Dorado en la ría de Vigo en 1995.

"Cuando yo lo conocí había sido contrabandista", dijo Feijóo. "No un narcotraficante". Para ciertas cosas es mejor hablar ante un abogado. Como todo el mundo sabe, los contrabandistas, cuando llegan a la aduana, declaran los bienes que transportan. Que se sepa, Marcial Dorado jamás declaró que llevara narcóticos en sus tráficos ilegales. Sólo era un contrabandista, pero estos, ya se sabe, transportan chuches para peques. No hay que afear nada a Feijóo. Los contrabandistas son ciudadanos honorables y es un timbre de buena sociedad pasar las vacaciones en sus barcos. No son delincuentes. Sólo defraudan a Hacienda. No nos pongamos exquisitos. ¿Desde cuándo eso es algo censurable?

El mundo está perdiendo la cabeza, así que no podemos exigir al señor Feijóo que conserve la suya. El bien más preciado de la humanidad es un frágil flujo eléctrico entre neuronas. Sabemos lo que cuesta organizar algo parecido a un suelo firme con conexiones neuronales, pero todavía más lo poco que tiene que pasar para que todo se hunda en la noche oscura de los desconciertos, en un mundo de instantáneas sin relieve, sin pasado, sin futuro. Parece que en eso quieren convertir nuestro cerebro. "Yo fui amigo de un forajido, pero no demasiado; solo era una contrabandista". Un consuelo.

Un hombre así sólo en un mundo muy imperfecto podría ser presidente de Gobierno, pero todavía tenemos que verificar hasta qué punto es imperfecto el nuestro. En la primera reunión del Consell valenciano hemos comenzado a saberlo. Mazón bonificará el 99% del impuesto de sucesiones directas. Hará lo mismo con el de donaciones, algo menos relevante, porque aquí por ahora morimos, pero donar, donamos poco. Según la ley actual hay unas bonificaciones y rebajas que permiten que el 90% de las familias están exentas de ambos impuestos. En la Comunidad Valenciana sólo unas seis mil familias han pagado más de cinco mil euros, lo que significa que la Hacienda pública valenciana beneficiará fundamentalmente a este tipo familias.

Mazón no lo dice con claridad y así parece que hace un favor a todos. La medida es directamente contraria a la que ofreció Yolanda Díaz al proponer una herencia universal. Mazón entrega cerca de cuatrocientos millones a familias ricas y retira de las arcas públicas ese dinero destinado a los servicios públicos de los demás. Una compensación inversa, como vemos. Como esa otra compensación que anuncia, cuando dice que ese dinero perdido se ganará al eliminar la grasa del Gobierno. Tras el ruido, se escucha que ahorrará aproximadamente un millón de euros. Un gramo de grasa, un 0’002% del dinero no ingresado. Veremos la grasa que pierden la diputaciones, esos banquetes de mantequilla.

Este tipo de gestos políticos avergüenza a cualquier ciudadano discreto, pero he aquí que dos máximos dirigentes de la derecha española parecen sentirse orgullosos de realizarlos. Son estos los que piden nuestro voto, tras una campaña electoral peculiar. Desde hace años no se recuerda que en España haya existido menos conflicto institucional. Por supuesto, no hay violencia armada. Y el tipo de torsión legal que conocimos con Ibarretxe o con Puidgemont no se ha repetido. Pues bien, justo cuando España recobraba un orden institucional de facto que intensificaba la obediencia, y con ello aumentaba la legitimidad de su ordenamiento, hemos vivido la campaña más dura que se recuerda, como si estuviéramos en un estado de excepción.

La derecha, que ha decretado esa excepcionalidad, se niega a ordenar el poder judicial, clave para definir un estado de normalidad jurídica"

Esto es paradójico y sorprende todavía más porque la derecha, que ha decretado esa excepcionalidad, se niega a ordenar el poder judicial, clave para definir un estado de normalidad jurídica. Justo cuando menos se impugna la legalidad del orden constitucional, la derecha mantiene suspendida la legalidad relativa al poder de garantías del Estado. ¿Alguien lo entiende? Parece como si la derecha no estuviera interesada en que seamos un país normal, y nos viene a decir que solo si ella manda lo seremos. Justo cuando todos los demás fenómenos que nos amenazaban como sociedad y como Estado se han apaciguado, las elecciones se dirimen bajo una atmósfera bronca de inquietud y hostilidad política desconocidas.

En este sentido adquiere relevancia el argumento del último artículo de Savater en El Independiente. Siento un afecto inalterable y una sincera admiración por Fernando Savater y no me escandalizo de su evolución. Cada uno es feliz a su manera y él tiene derecho a buscar la suya. Sin embargo, sus declaraciones ofrecen un argumento cuya validez cuestiono. "ETA mató para algo y ahora vivimos en ese algo". Ese algo sería la primacía del nacionalismo. Esto es muy poco persuasivo. ETA mató para algo muy diferente de lo que vivimos y Savater luchó para impedir que ETA ganara. Vivimos en el resultado de aquella victoria democrática. Porque el nacionalismo es hegemónico en el País Vasco desde que hay elecciones. No es efecto de ETA.

¿Por qué olvidar aquel tiempo de luchar de forma noble y valiente? ¿Por qué España no se siente orgullosa de sus adecuadas victorias? Esto es un misterio. ¿O solo sabemos combatir si la derrota destruye al enemigo? Esta rabia y esta furia no fueron las armas cuando se derrotó a ETA. ¿Por qué se emplean ahora? ¿Hemos de pensar que es porque ahora se juega el bolsillo de unos pocos miles de familias, como parece confesar Mazón? ¿Y luchar por eso exige más encarnizamiento que cuando se luchaba contra ETA? La derecha ha elevado este asunto a punto de cruz de estas elecciones. La suya es una causa injusta. Por eso debería perderlas.