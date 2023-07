Un escenario incierto

3 Se lee en minutos



La intención anunciada por Núñez Feijóo e insinuada por Pedro Sánchez de intentar su investidura, aboca al país a una situación inédita tras una campaña electoral también excepcional. Varios elementos hacen que la decisión política de optar a la Presidencia del Gobierno de los líderes de PP y PSOE nos adentre en una situación desconocida.

Por un lado, no es habitual que pretenda ser elegido un candidato que no tiene el apoyo mayoritario del Congreso, como es el caso de Núñez Feijóo aunque haya ganado las elecciones. Y en el caso de que se produzca, tampoco ha sido habitual que lo persiga el candidato del partido que ha quedado en segunda posición en las elecciones.

Si se confirman estas intenciones, Feijóo y Sánchez pondrían al Jefe del Estado, el rey Felipe VI, en una situación desconocida hasta ahora y profundamente compleja. La Constitución no contempla este escenario.

Y de hecho, el artículo 99.1 de la Carta Magna reza así: “Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno”.

En ningún caso está recogido en qué condiciones el Rey tiene que elegir entre un candidato u otro para intentar la investidura, lo que podría situar al Monarca en una situación cuanto menos incómoda. Aunque no es equiparable, Felipe VI ya vivió un momento complejo en 2016, cuando conminó al entonces presidente en funciones, Mariano Rajoy, a intentar la investidura tras las elecciones de diciembre de 2020 y éste, en un hecho inaudito, rehusó cumplir la encomienda. Ahora puede suceder al revés, que dos candidatos le pongan en el brete de tener que escoger entre uno de ellos, a no ser que Feijóo opte por acelerarlo y Sánchez prefiera esperar a que fracase.

La incapacidad de mantener un mínimo hilo de comunicación y de alcanzar consensos básicos entre los dos principales partidos políticos españoles es un problema que viene de lejos y que afecta a la institucionalidad del Estado.

Es inadmisible que el PP mantenga bloqueada la reforma del Poder Judicial desde hace años, como también lo es que el Gobierno del PSOE no informe mínimamente al principal partido de la oposición de decisiones clave en política exterior. Léase Marruecos. La desconfianza que se ha instalado en las relaciones entre PSOE y PP redunda negativamente en el normal funcionamiento de las instituciones, que no deberían verse alteradas de forma significativa por la saludable alternancia en el Gobierno.

Todo ello, agravado por el hecho de que, por tercera vez en apenas ocho años, España podría verse abocada a una repetición electoral. Ya sucedió en 2016, cuando la negativa de Rajoy a intentar la investidura culminó en junio con nuevos comicios, y en 2019, ya con Sánchez en el Gobierno y Albert Rivera confundido por los duendes demoscópicos que le susurraban al oído que podría superar al PP de Pablo Casado. Que España viva en la excepcionalidad permanente, dice poco en favor de nuestros representantes políticos.

Feijóo y Sánchez deberían evitar cualquier decisión que pueda poner en duda la neutralidad del Rey

Y es por ello que sería conveniente no seguir poniendo a prueba la costuras del Estado, ahora por la batalla de la investidura. Al Rey debe proponerse como candidato aquel que disponga de apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados para alcanzar la Presidencia. No habría que recordarlo, pero el sistema político español no es presidencialista sino de representación, lo que significa que los ciudadanos no elegimos un presidente, votamos diputados que, a su vez, designan a quien ocupará la Moncloa. De hecho, el presidente no tiene que ser necesariamente diputado, como sucedió con el propio Sánchez en 2016 tras la moción de censura a Rajoy.

Así, Feijóo y Sánchez deberían evitar cualquier decisión que pueda poner en duda la neutralidad del Rey, aunque como dejó dicho Arthur Wellesley, duque de Wellington, tras participar en la guerra de la independencia, “España es el único lugar del mundo donde dos y dos no suman cuatro”.