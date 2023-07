Unas elecciones únicas

3 Se lee en minutos



Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el debate de Atresmedia. / José Luis Roca

En el periodo democrático inaugurado tras el régimen de Franco se han celebrado en España catorce elecciones generales, todas con las mismas reglas básicas. Algunas permanecen vivas en nuestra memoria, por haber sido las primeras, por las circunstancias excepcionales de la votación o por los cambios de ciclo político que provocaron. De otras, apenas recordamos el año. Los procesos electorales tienen algo de ritual. Combinan la repetición con la novedad. Las elecciones del domingo, sin embargo, serán distintas a todas las demás. Aún sin conocer el resultado, podemos dar por seguro que la historia electoral les reservará un capítulo aparte por diversas razones. En primer lugar, son diferentes por la convocatoria y la fecha. En segundo lugar, por el contenido y el desarrollo de la campaña. En tercer lugar, por la estrategia de los partidos mayoritarios. Y está por ver el panorama que dejará el escrutinio, pensando en la formación del próximo gobierno.

En los últimos días se ha intentado generar dudas sobre la constitución de las mesas y la capacidad de la Administración para garantizar el ejercicio del derecho de sufragio a todos los electores que han solicitado hacerlo por correo en número récord. En principio el asunto es de mero trámite, pero los partidos lo han convertido en objeto de disputa política, con implicaciones graves para la legitimidad de nuestra democracia, y la Junta Electoral no ha podido evitar que ensombrezca el camino a las urnas. Nuestro sistema electoral, cuestionable en otros aspectos, ha preservado hasta la fecha la limpieza de las elecciones con plenas garantías, pero parece haber cierto empeño en desacreditarlo.

Esta campaña, por otra parte, está siendo lo menos parecido a las campañas electorales que hemos conocido. El contacto en persona entre los candidatos y los electores es escaso. Las apariciones en debates o entrevistas en televisión y los mensajes a través de las redes sociales ponen a los aspirantes al escaño fuera del alcance directo de los votantes. Los ciudadanos elegirán a sus representantes en las circunscripciones sin haber tenido la oportunidad de intercambiar con ellos un gesto o una palabra. Los mítines son contados y consisten en una reunión de un puñado de incondicionales que acuden a exaltar a su líder y oír el consabido discurso.

Al elector se le hace imposible evaluar el conocimiento que los candidatos tienen de los problemas que les preocupan y su compromiso para resolverlos. Los partidos no exponen su programa. De esta manera, además, dificultan la posterior rendición de cuentas, un indicador definitorio de la buena gestión pública y la calidad de la democracia. Resulta insólito que una campaña electoral transcurra entre acusaciones mutuas de mentir, con los medios de comunicación detrás esforzándose en hacer comprobaciones para dar y quitar la razón a un candidato u otro. Como es inaudito que el despliegue de los partidos, financiado en gran parte con subvenciones públicas, esté concentrado en pedir un voto a la contra. El PSOE lo solicita para impedir que Vox toque poder y una regresión. El PP lo reclama para derogar el sanchismo. Con los trazos del discurso electoral de ambos partidos se puede garabatear sobre un fondo gris, pero no dibujar una España del futuro. Y en este punto es donde la campaña ha encallado.

La contraofensiva socialista tras el debate entre Sánchez y Feijóo no parece haber conseguido alterar sustancialmente los pronósticos electorales. Sorprende por ello que el PSOE insista, sin moverse un ápice, en el discurso y la estrategia que están provocando el efecto electoral contrario, el de la derrota, salvo que su único objetivo sea ya convencer a sus votantes propensos a la abstención y salvar los muebles. El PP va de frente a por el voto de los votantes de Vox. Persigue un resultado superior al que obtenga el conjunto de la izquierda, con la aspiración de gobernar en solitario. El PSOE está atado a Pedro Sánchez, que se muestra inflexible en sus horas más bajas. Periodistas progubernamentales de renombre preguntaban días atrás, un tanto extrañados, al líder socialista y al expresidente Zapatero por qué la notable gestión del Gobierno no estaba teniendo recompensa electoral. Es un interrogante al que el PSOE no ha querido enfrentarse todavía. El oráculo advierte que todavía tiene una posibilidad.