Evitar la humillación de Rusia

Tras más de 500 días, la invasión de Ucrania por parte de Rusia no muestra signos de llegar a su fin. La contraofensiva ucraniana ha conseguido recuperar algunos territorios ocupados por Moscú, pero todo indica que las líneas de defensa que el Ejército ruso ha levantado resultan más difíciles de superar de lo que creyeron los estrategas militares de Kiev. Vladímir Putin ha vuelto a demostrar su determinación de resistir la presión militar. Ha vuelto a cerrar la puerta a la exportación de grano ucraniano por el mar Negro, ha anunciado el uso de más bombas de racimo si Volodímir Zelenski da órdenes de utilizar las que ha recibido de Estados Unidos, y ha concentrado cerca de 100.000 soldados para volver a ocupar pueblos y ciudades del este que los ucranianos habían recuperado.

Descartada una victoria de Kiev a corto plazo, es necesario redoblar los esfuerzos para buscar una salida a un conflicto que tiene consecuencias devastadoras para ucranianos y rusos, que ha provocado una crisis energética mundial y que puede abocar al hambre a millones de africanos y asiáticos. El primer requisito de cualquier solución es mantener el apoyo político y militar a Ucrania. Sin embargo, no parece que este apoyo vaya a doblar la voluntad de Putin, cuya continuidad en el poder se confunde con la guerra que desencadenó.

¿Existen alternativas? ¿Es realista esperar una sustitución de Putin desde dentro del régimen? No son estas las únicas preguntas que se formulan los especialistas. También existe un debate sobre si un cambio palaciego sería a mejor o a peor, en lo que se refiere a poner fin a la guerra y sacar a Rusia del aislamiento antioccidental en el que Putin ha colocado al país. Las piezas que hoy publicamos en EL PERIÓDICO DE ESPAÑA sobre posibles sucesores suyos no son muy optimistas. La mayoría son hombres del FSB (el heredero del siniestro KGB) o de otros servicios secretos que comparten su ideología reaccionaria, poco dados al diálogo, y que siguen viendo Ucrania como tierra de reconquista.

El perfil siniestro de la mayoría de los personajes de la ‘nomenklatura’ político-militar rusa no implica que no haya que hacer esfuerzos para ofrecerle a Rusia una salida a la guerra. Esfuerzos que deberían ir dirigidos a la sociedad, que padece sus consecuencias -han muerto ya cerca de 50.000 soldados rusos- pero también a las élites cuyos intereses se ven afectados por las sanciones y el aislamiento. En ese sentido, se echa en falta, por parte de los aliados de Kiev y del propio Zelenski, la voluntad de poner en pie una narrativa que combine la necesaria respuesta militar con un mensaje al pueblo ruso y a su élite social e intelectual, ofreciéndole una salida que no sea simplemente la de la humillación.

No es nada fácil que una iniciativa de estas características tuviera el impacto deseado, pero de llevarse a cabo debería estar basada en el fin de la ocupación de Ucrania, el respeto de los tratados nucleares y el fin de la represión, a cambio de una retirada progresiva de las sanciones occidentales y de la vuelta de Rusia al concierto internacional.