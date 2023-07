Políticos contra periodistas

2 Se lee en minutos



Alberto Núñez Feijóo, líder del PP. / EUROPA PRESS

Iba a ser una campaña rara, la alarma por votar con calor o el fraude masivo de Correos ya hacía indicar que una de esas elecciones tranquilas del añorado, por algunos, bipartidismo no sería. Como olvidamos rápido, a veces por necesidad para sobrevivir, la impronta de un gobierno ilegítimo desde el comienzo de la legislatura nos parece ahora algo normalizado. Somos supervivientes de una pandemia que terminó con la vida de más de 120.000 personas en este país y nos dejó a todos la impresión del miedo y la constatación de vulnerabilidad en el cuerpo. Se elevó la temperatura de la confrontación política mientras y después del covid, justo cuando el suflé catalán comenzaba a rebajarse.

Se fue Pablo Iglesias, ya había abandonado Albert Rivera, se ha ido hasta Macarena Olona, azote del Gobierno durante estos cuatro años y del propio Espinosa de los Monteros con quien reía fraternalmente desde el escaño. Ha caído UPN, aunque Sayas y Adanero salieron ganadores de la traición, Teruel Existe ha cambiado de lado y ahora acuerda con el PP, hicimos héroe al diputado que se equivocó al votar porque todos somos en el fondo un poquito torpes. Vivimos dos mociones de censura berlanguianas, las peleas entre Junts y ERC, Bildu y el PNV, en las otras guerras políticas de España. Se enfrentaron comunidades autónomas con el Gobierno central, Madrid casi todo el tiempo sin descanso, y algunas entre ellas mismas.

Y así llegamos a este periodo excepcional que se ha hecho permanente entre elección y elección, hartos de los reproches, la pelea y la bronca contra el adversario, cansados ellos mismos del mismo soniquete que han innovado, dirigiendo su atención a los periodistas que les entrevistan. Si Sánchez ha ganado el pulso a Ana Rosa Quintana, Silvia Intxaurrondo ha puesto contra las cuerdas a Feijóo por preguntar y repreguntar. Que si Vicente Vallés hace editoriales a favor del PP y Ana Pastor no estuvo lo suficientemente incisiva en el innovador debate de esta campaña rara, que borró el papel de los moderadores. Que dejemos de extender la bronca más allá de los cauces establecidos, los periodistas por muy marcada que tengan la línea editorial no se presentan a las elecciones, no son candidatos a nada. La información y la comprobación de datos es el hábitat donde sobrevive la democracia, a no ser que creamos que las hormigas de trapo hacen periodismo y la pija y la quinqui, maravilloso podcast, son el Woodward y Bernstein patrios. El periodismo debe ser incómodo con el poder en su amplia acepción, si no es propaganda y estamos hartos de spam publicitario que aparece cuando menos te lo esperas.