Perder el miedo

4 Se lee en minutos



Esqueleto de edificio víctima de la burbuja inmobiliaria. / DANIEL TORTAJADA

El vecino que dicen que se volvió loco de tanto leer ha empezado a dejar libros en el pretil de la plaza. Pasa como si nada, saluda a los perros y como si fuera lo más normal deja unos cuantos libros en una esquina y sigue andando. Me acerco y los miro: el Lazarillo, una antología de cuentos ruso y unos relatos de Stendhal. Quizá ahora que se desprende de los libros recuperará la cordura, si es que eso existe. O quizá es su forma de combatir el afán censor que nos ha surgido. No sé si hay más países donde es sabiduría popular que el exceso de libros trastorna. Pero si el Quijote es producto ibérico ha de ser por algo.

A los pocos días vuelve a suceder. Casi sin detenerse, libera un puñado de libros. Son siempre de la misma colección: Biblioteca Básica Salvat. Una de esas de divulgación de la cultura en tiempos de escasez que durante años llenaron las ferias de libros de viejo. Hoy están 1984, Las lanzas coloradas y Alfanhuí, magia pura del raro Rafael Sánchez Ferlosio. Abro el libro y es como si la infancia se abriera paso cuarenta y pico años después. Es de esos libros que eran lectura obligada en los colegios porque alguien creyó que era un libro infantil porque el protagonista es un niño.

Me cuesta releer. Da miedo volver a los lugares donde has sido feliz. Me pasa también cuando deambulo por las calles universitarias. Alguno de aquellos bares sobrevive y procuro no entrar. Prefiero la imaginación.

Hay lugares que transportan en el tiempo. He vuelto estos días a los senderos del verano. Algo ha cambiado en la carretera de la playa. Durante los últimos años te encontrabas con el esqueleto de un gigante de hormigón a medio hacer. Más adelante topabas con otro cascarón oxidado que iba a ser un centro cultural. Hoy ya no están. Uno es un rascacielos de apartamentos que golpea el paisaje, uno más, y el otro ha acabado convertido en pabellón deportivo. Será para congratularse, pero no puedo evitar un sentimiento de pérdida. La huella de la locura depredadora de aquel pasado del dinero fácil va desapareciendo y eso supone que es más fácil también repetir errores. Debe de ser que ya hemos pasado página y que hemos abierto una nueva etapa. Y eso siempre causa miedo.

Miedo es la palabra de este siglo. Lo empezamos con el atentado de las Torres Gemelas, que destruyó nuestras barreras mentales de seguridad y nos enseñó que lo que parecía imposible podía suceder. Tuvimos después nuestra versión particular con el atentado de los trenes de Atocha de 2004. Luego vino el hundimiento financiero y después una pandemia que ha dejado más de seis millones de muertos y nos obligó a encerrarnos como en las pestes medievales. Todo ello acompañado por el advenimiento de internet, una centrifugadora global e instantánea de datos que ha multiplicado la capacidad de difusión de todo tipo de información, real y falsa, seria y absurda, y que ha puesto más fácil el conocimiento, pero también ha supuesto la confusión de registros de la comunicación.

El suelo que pisamos parece arenas movedizas y todo eso creo que explica la urgencia de certezas en estos tiempos y el éxito de los proyectos que conectan con la vida que parece de siempre, con los valores que huelen a viejo.

Perder el miedo. El futuro creo que es eso. Conseguirlo o no marcará los años que vienen. Perder el miedo es lo contrario al miedo de perder, que es lo que ahora nos paraliza en muchas ocasiones. Las próximas elecciones también tienen que ver con eso.

Observado el pasado cercano con una cierta perspectiva, parece que la pandemia ha pasado sin huella. Hoy no está en los discursos ni en las vidas. Nos hemos quitado las mascarillas y hemos olvidado. Surgirán heridas probablemente, con el tiempo, pero hoy es así. Las elecciones últimas demuestran que el virus no está en nuestra estructura mental. La dejamos atrás.

Visto así, con una cierta distancia, si tuviera que decir el gran acontecimiento del siglo XXI, el que más nos ha cambiado, diría que la crisis de 2008, porque creó una barrera entre generaciones. La de los que aprendimos a vivir con sueños de un futuro mejor (propio y colectivo) y la de los que el futuro es un agujero incierto, porque su expectativa vital es peor que la de sus padres. Los cadáveres de hormigón van desapareciendo, pero esa barrera mental persiste.

Noticias relacionadas

Visto con una cierta distancia, diría que la vida real se ha adaptado peor (al menos, más lentamente) a los nuevos tiempos que la economía, aquella que había que iba a ser refundada y se ha acomodado finalmente con soltura al mundo regido por ocultos algoritmos que no sabemos a qué órdenes responden. Un motor oscuro del universo que favorece el pensamiento falso y las creencias en extrañas conspiraciones. Un motor del mundo que alimenta el miedo.

Quizá el primer paso para ganar el futuro y romper las últimas barreras sea perderlo (el miedo). Como aquel niño Alfanhuí que caminaba por una España de sombras y terrores lleno de un espíritu virgen y mágico para vivir sin miedo. Como este vecino que deja libros en la calle sin otro motivo más que compartir un trozo de felicidad. Creo que debería hacer lo mismo.