Cataluña y Marruecos a ojos de Feijóo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante la entrevista con El Periódico de España. / Alba Vigaray

El aspirante a la Moncloa que parece tener mayores posibilidades de salir triunfante del 23J, según todas las encuestas menos la del CIS, concedió una entrevista a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y al Grupo Prensa Ibérica hace unos días. El popular Alberto Núñez Feijóo nos dejó un reguero de titulares en plena campaña electoral que han tenido su repercusión: dijo que considera necesario seguir subiendo el Salario Mínimo Interprofesional (SMI); que cree una obligación si es presidente recuperar el diálogo y los pactos de Estado con el PSOE -pero con "otro" PSOE, esto es, que esté dirigido por alguien que no sea Pedro Sánchez- y, además, admite que habrá que tener una mesa de diálogo con la Generalitat de Cataluña, siempre y cuando se traten asuntos que no afecten a terceros.

Este último asunto hizo especial ruido en algunos sectores. Ya saben: el ruido es indisociable de las campañas y de las vísperas con las urnas. El estruendo incluso, según a qué momentos nos refiramos. Unos quisieron enfatizar el ‘donde dije digo…’ de un PP que ha pasado por dos líderes en una legislatura y otros lanzaron advertencias a la cúpula popular, desde la supuesta ortodoxia que esconde la trinchera, por su intención de hablar con "independentistas" (¡el de Cataluña, como el de Extremadura, es un gobierno autonómico por encima de las siglas que lo compongan!).

El PP, con exceso de pragmatismo, salió del ‘racarraca’ de los unos y los otros diciendo que no practicará el diálogo en la mesa que creó Sánchez. En la mesa del sanchismo. Claro. Lo practicará en la suya propia si llega a la presidencia. Pero lo relevante de este asunto es que el diálogo con las instituciones catalanas está en la agenda del actual candidato popular… aunque eso no se quiera escuchar ahora entre tanto grito mitinero. No toca. Bueno. Pero relevante es. Y mucho. "Cataluña: ¿hay que mantener la mesa de diálogo?", se le preguntó. "No tengo interés en ir contra ninguna mesa si está constituida y tiene como objetivo tratar asuntos que no afecten a los demás. Sí le pediré a la Generalitat catalana, además de mantener un diálogo fluido con sus autoridades, que se incorpore a mesas multilaterales como la Conferencia de Presidentes y el Consejo de política fiscal". Esa es la respuesta que Feijóo dio en la entrevista antes de que intentaran presionarle los de acá y los de allá para dictarle lo que hipotéticamente debía decir. Juzguen ustedes.

La conversación con el presidente popular dio para más. Otro de los asuntos analizados fue el que atañe a la política exterior de España. Según parece, el candidato conservador no ha decidido aún quién será su ministro o ministra en este campo, aunque sí tenga acotado un grupo de profesionales sobre los que puede elegir en caso de instalarse en Moncloa. Sabe que la crisis de Marruecos con Argelia, agitada por el cambio de posición en España sobre la autonomía del Sáhara, le estará esperando si gana al socialista Sánchez. Y valora, según su entorno, que haya expertos en el Magreb ocupando lugares destacados en el ministerio.

Apuntó Feijóo a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que más allá de las obligadas visitas que tenga que hacer a Bruselas por la presidencia española de la UE, si es el triunfador del 23J, le gustaría programar como primer viaje uno a Rabat. Aprovechó además la ocasión para insistir en que nadie en el Ejecutivo central se ha dignado a explicarle al líder de la oposición en qué consiste el acuerdo alcanzado con las autoridades marroquíes, pese a su hipotética trascendencia. Sin duda, ese puede ser uno de los puntos calientes de la próxima legislatura si el PP llega al poder.

"A Rabat igual tengo que ir a enterarme de cuál es la postura de mi predecesor, salvo que me la quiera contar en caso de que hagamos un traspaso de poderes. La ignoro como jefe de la oposición. Pero la ignora toda España. Probablemente la ignora hasta su partido….", llegó a decir el candidato entrevistado, que por su gestualidad y contestaciones, claramente, se ve presidente en cuestión de semanas. "Marruecos es amigo, vecino, aliado y tenemos que entendernos. Y Argelia es un país con el que tenemos mucho intercambio, era nuestro primer suministrador de gas y tenemos muchas empresas del Mediterráneo que exportan allí. Me gustaría recobrar el equilibrio […]". Súmesele a todo esto una guerra que continúa en Ucrania. En campaña, ya saben, los tiempos de ruido, se habla más de otros asuntos. A menudo banales y sin recorrido. Pero algunos de los que les he esbozado aquí marcarán sin duda la agenda, y puede que la suerte, de quien resulte ser el próximo presidente del Gobierno. A partir del 24J retomaremos estos temas.