Lobato incendia el PSOE de Madrid

Juan Lobato, candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid.

No hay tertuliano que se precie que antes o después no recurra al famoso enunciado de Josep Tarradellas: “En política se puede hacer de todo menos el ridículo”. Aunque el que fuera presidente de la Generalitat tiene otra máxima menos conocida pero también muy certera -“si es por la crisis de la FSM, no tenga usted prisa porque están así desde 1934”- que le espetó a un dirigente socialista catalán en los primeros años de la democracia cuando éste le dijo que tenía que ir a Madrid para asistir a una Ejecutiva Federal del PSOE sobre los problemas del partido en la capital. El PSOE madrileño ha vivido en una permanente turbulencia interna y ahora vuelve a estar incendiado por la decisión de su secretario general y portavoz en la Asamblea regional, Juan Lobato, de autroproponerse senador por designación autonómica.

La decisión ha pasado casi inadvertida ante una opinión pública a caballo entre las elecciones del 23J y las vacaciones, pero la pasada semana Lobato comunicó su decisión con el argumento de que hay que “subir el nivel” y que “Madrid esté presente en el Senado” para que “esa Cámara de Representación Territorial tenga de verdad la utilidad que debe tener”.

“Poco justificable”, es lo más suave que se ha escuchado en la sede del PSOE madrileño ante la inusual acumulación de cargos de Lobato, que además de senador y portavoz en la Asamblea de Vallecas, es secretario general del partido. Independientemente de la suma de emolumentos que su nueva dedicación supondrá, las interpretaciones sobre las razones que lo han impulsado a dar el salto a la Cámara Alta son diversas. “Lobato ha hecho un Feijóo”, inciden algunos, que interpretan que el líder socialista se está posicionando por lo que pueda pasar tras los comicios del 23J. “Se hace senador para jugar fuera de la región en política nacional”, añade la misma fuente. “Tiene un proyecto personal”, incide otro destacado socialista.

Interpretaciones que, evidentemente, el propio interesado rechaza. “Yo voy al Senado a explicar con claridad el Madrid que queremos y cómo queremos que lidere una estrategia de coordinación territorial. Esa es nuestra aspiración”, justifica.

En el partido, sin embargo, comienza a haber una corriente que reprueba su gestión. Ya fue muy cuestionada su campaña para las autonómicas del 28 de mayo, en la que intentó marcar distancias con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero los malos resultados obtenidos, tercera fuerza política tras el Más Madrid de Mónica García, ha recrudecido las críticas. “El resultado de Reyes Maroto en la ciudad de Madrid fue mucho mejor que el suyo en el conjunto de la región”, recuerdan.

Que los líderes regionales del PSOE han aplazado cualquier decisión sobre su futuro a la espera de lo que suceda el 23J lo han podido leer en estas páginas, pero el paso delante de Lobato ha sorprendido por insólito. Y en la organización regional han empezado a atar cabos, recordando, por ejemplo, que fue uno de los asistentes a la presentación del libro “Aquel PSOE. Los sueños de una generación”, del ex ministro Virgilio Zapatero, a la que no faltaron Felipe González, José Luis Corcuera, Rosa Conde, Nicolás Redondo, José Barrionuevo, Carlos Solchaga y Alfonso Guerra, que no desaprovechó la oportunidad de cargar contra los pactos con Bildu. Igual que apuntan cómo cultiva el acercamiento a García-Page, reelegido presidente de Castilla-La Mancha y uno de los barones que podría intentar dar el asalto a Ferraz si el 23J se lleva por delante a Sánchez.

“Lobato tiene un proyecto personal”, repiten los mismos que le afean que no haya frenado las crecientes tensiones entre las federaciones locales del partido o el enfrentamiento nada soterrado entre Reyes Maroto y Mercedes González.

Desde que Alonso Puerta, primer secretario general de la entonces Federación Socialista de Madrid, fuera expulsado del partido en 1981 hasta que Pedro Sánchez cesó a Tomás Gómez en 2015, la organización ha sufrido una crisis tras otra. Y está por ver que el incendio provocado por Lobato no se extienda fuera de control tras el 23 de julio.