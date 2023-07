El difícil equilibrio aragonés

2 Se lee en minutos



Cambiamos de protagonistas, pero el juego de vetos y contravetos recuerda mucho a legislaturas pasadas, aunque con mayor complicación. Ahora están en liza los partidos que hace cuatro años no acordaron el Gobierno, PP, Vox, Teruel Existe y la excepción, el Partido Aragonés que reducido a su mínima expresión en la asamblea sigue con oxígeno para la negociación, esta vez cambiando de equipo.

Jorge Azcón sólo necesita la abstención de Vox, y como ayer dijo Feijóo refiriéndose a Murcia, ahí era indispensable que entrarán en el gobierno porque necesitaban sus votos a favor, así que no hay que ser un lince para ver que el camino aquí es más sencillo después de entregar la Presidencia de las Cortes a Marta Fernández.

Noticias relacionadas

Una vez despejada la conformación de la Diputación de Teruel, algo empieza a moverse públicamente. Guitarte ha negociado la presidencia de la institución con el PP, excluyendo al PAR que ha votado también a favor, pero no como invitado a la fiesta. Teruel Existe será transversal pero no quiere consolidar al PAR en la misma provincia en la que ambos son fuertes. Sabe además que ahora es el partido sobre el que pivotará la imagen de centralidad, transversalidad, pragmatismo del posible gobierno Azcón y lo aleja del recuerdo de la extrema derecha. El Partido Aragonés es un socio mucho más cómodo, va a decir sí a todo para sobrevivir, a excepción del macrotrasvase del Ebro que es como oponerse a la construcción de las pirámides egipcias, casi en el mismo rango de la historia.

El Partido Popular se enfrenta a la tarea, a no ser que la tenga mucho más trabajada de lo que podría parecer, de cumplir con la moratoria de las renovables y mejorar el transporte sanitario, eje de sus peticiones. Los aragonesistas tradicionales comparten el segundo argumento, pero en el primero van casi en dirección opuesta a los de la España Vacía. Todo esto, si el invitado incómodo al que nadie quiere llamar por su nombre acepta no entrar en el gobierno e influir desde fuera en la aprobación de presupuestos y leyes básicas de la legislatura que, apuesto desde aquí, no será muy prolífica normativamente porque conciliar tanto equilibrio no resultará fácil. Si todo sigue este guion, la investidura beneficiaría la imagen del PP hasta el punto de votarse antes de la convocatoria de generales, si las negociaciones se complican y el partido verde oscuro reclama más protagonismo esperaríamos a pasar el 23 de julio. Es el momento de ver la capacidad de negociación de los tres ganadores de las elecciones autonómicas, Partido Popular, Teruel Existe y Vox, que determinará estos cuatro años.