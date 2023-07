El riesgo de las campañas

3 Se lee en minutos



Que las campañas electorales las carga el diablo lo saben bien los políticos veteranos y lo sufrió en sus carnes el PSOE el 28M, cuando no supo reaccionar a la inclusión de etarras condenados por delitos de sangre en las listas de Bildu, socio parlamentario del Gobierno en muchas iniciativas legislativas. Su atronador silencio durante tres días, hasta que el presidente Pedro Sánchez criticó la decisión, hizo saltar por los aires la estrategia de Ferraz y redujo las posibilidades de frenar el deterioro electoral que pronosticaban todas las encuestas. Que hechos inesperados dinamiten una campaña no es nuevo y Esperanza Aguirre no olvida cómo la publicación de su declaración de la renta hace ocho años lastró sus posibilidades de ser alcaldesa de Madrid frente a Manuela Carmena. Como tampoco olvida Xavier Trias que fue descabalgado del Ayuntamiento de Barcelona por una supuesta cuenta en un banco suizo.

Si los etarras en las listas de Bildu fueron el Waterloo de Sánchez, la candidata del PP al Gobierno de Extremadura puede convertirse en el del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. En apenas una semana, María Guardiola ha desmontado dos de los ejes de la campaña popular para los comicios del 23 de julio: que no pactará con Vox a cualquier precio y que Sánchez no es de fiar porque falta a su palabra.

Cierto es que Guardiola podría acogerse a una de las frases más célebres de Winston Churchill para justificar su giro de 180 grados en apenas unos días. “En el curso de mi vida, a menudo me he tenido que comer mis palabras, pero debo confesar que es una dieta sana”, dijo el primer ministro británico. Pero haría bien la futura presidenta extremeña en no olvidar esta otra: “Algunos hombres cambian de partido por el bien de sus principios; otros cambian de principios por el bien de sus partidos”. Quiso la coincidencia que cuando Guardiola pronunciaba la frase que la perseguirá mientras se dedique a la política –“Mi palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños”-, Feijóo reivindicaba justo lo contrario para oponer un perfil de honestidad y honradez al poco fiable, en opinión de los estrategas de Génova, del presidente Sánchez: “En tiempos en los que la palabra de los políticos no vale nada, yo reivindico la política de la palabra. Sin palabra no hay política”.

La rectificación en tiempo récord de Guardiola desmonta de un plumazo parte de la campaña diseñada por el PP para exprimir el antisanchismo, ese mal humor que genera en muchos el presidente Sánchez y para el que ni Gobierno ni Ferraz han conseguido todavía encontrar un antídoto. El líder socialista puede cambiar de opinión, o “mentir”, como dicen sus adversarios políticos, pero no es el primero ni el único como nos demostró en directo la candidata del PP en Extremadura. Si bien es una muestra de madurez y de inteligencia estar dispuesto a cambiar de opinión ante una argumentación convincente, traicionar los principios, especialmente por conveniencia, es condenable y genera muchas dudas entre los ciudadanos.

Veremos el impacto que el ‘caso Guardiola’ tendrá finalmente en las elecciones, pero los sondeos publicados en las últimas horas reflejan un parón del bloque de la derecha, que podría perder los 176 escaños que garantizan la mayoría absoluta, y una reactivación del voto de la izquierda, pese a que la coalición Sumar de Yolanda Díaz no acaba de arrancar y es el PSOE el que tira de ese sector del tablero electoral.

El PP había diseñado esta campaña como lo hacen los que se sienten ganadores y apuestan porque pase rápido y sucedan pocas cosas, sin exponer más de los necesario al líder que va en cabeza. Pero la irrupción de Guardiola y sus contradicciones, junto a la estrategia negociadora de Vox en municipios y comunidades autónomas, especialmente en la Comunidad Valenciana y en Extremadura, ha virado el foco de Sánchez a Feijóo. Precisamente lo que quería evitar Génova en la creencia de que el antisanchismo sería, de nuevo, un fuerte elemento movilizador.