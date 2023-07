Las controvertidas misiones de paz de la ONU

4 Se lee en minutos



Militares españoles de la misión EUTM Mali en el aeropuerto de Bamako.

El pasado viernes, el Consejo de Seguridad de la ONU acordó por unanimidad la retirada de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de la ONU en Malí (MINUSMA), formada por unos 13.000 efectivos, tras una década en el país. La retirada será paulatina de forma que hasta septiembre pueda responder a "amenazas inminentes de violencia" contra los civiles. El ministro de Asuntos Exteriores maliense ha solicitado dicha retirada “sin demora” ya que, a su juicio, sus efectivos eran "parte del problema" de seguridad en el país, puesto que alimentaban "las tensiones comunitarias”.

Las relaciones de Malí con la MINUSMA se vieron afectadas por un informe de la ONU sobre la matanza de más de 500 personas en marzo de 2022 en la ciudad de Moura, en el que se apuntaba al Ejército como principal responsable; el Gobierno rechazó "vigorosamente" el informe, y aseguró que las imágenes obtenidas por satélite por los investigadores constituían un delito de "espionaje".

El balance de esta misión es bien pobre: tras los diez años de presencia, Malí sigue siendo un estado “casi fallido”, sumido en una pobreza estructural extrema, con presencia de terrorismo yihadista, tensiones étnicas graves y vacío institucional en grandes áreas del territorio. Tampoco la misión de Naciones Unidas pudo impedir que en 2020 y 2021 triunfaran sendos golpes de estado que arrasaron la incipiente democracia y trajeron al poder a una junta militar antioccidental, que se ha puesto al calor de la intervención rusa, cada vez más presente en África. A raíz de la caída en desgracia del grupo paramilitar Wagner en la propia Rusia, se ha ratificado que Moscú ha alimentado numerosas milicias privadas que han extendido discretamente la influencia del Kremlin en África, Oriente Medio, etc.

Hoy existe en la propia ONU y en el mundo de la diplomacia global un sentimiento critico hacia las misiones de Naciones Unidas, que fueron estatuidas en 1948 con la creación de la primera de ellas, la ONUVT, que tenía como objeto vigilar la observancia del Acuerdo de Armisticio entre Israel y sus vecinos árabes, una vez que el Estado de Israel, recién constituido, impuso militarmente su existencia. Desde entonces, las Naciones Unidas han desplegado unas 70 misiones en distintas partes del mundo, 57 de ellas desde 1988. En ellas han participado cientos de miles de efectivos militares, así como decenas de miles de policías y civiles de más de 120 países, con frecuentes episodios de corrupción y de abusos. En la actualidad, hay 12 misiones en curso, con unos 89.000 Cascos Azules.

En África, hay seis de ellas: Sudán, Congo, Malí, Sudán del Sur, Sahara Occidental y República Centroafricana. Hay demás otras tres misiones en Medio Oriente, dos en Europa y una en Asia. Todas están formadas por observadores militares desarmados y soldados con armas ligeras, que desempeñan principalmente funciones de vigilancia, información y distensión.

Tras el fin de la guerra fría, aumentaron los conflictos locales y las misiones de paz se incrementaron, incluso mientras el conflicto continuaba todavía, por lo que aún no había paz que mantener, en zonas como la antigua Yugoslavia, Rwanda y Somalia. Ello puso de manifiesto la impotencia de las misiones, que fueron reiteradamente criticadas por no atenerse a su cometido concreto o por no evitar las bajas civiles. Como se sabe, en el caso de Rwanda, no se impidió el gran genocidio de 1984, y en el de Srebrenica, se permitió una cruenta limpieza ética entre 1993 y 1995. En ambos casos, las investigaciones dieron resultados insuficientes, que hicieron irremediable el descrédito de Naciones Unidas.

Aunque el papel de la ONU no es el de gendarme mundial, es evidente que las misiones de paz tenían/tienen la pretensión de ser una especie de policía de interposición. Pero las zonas del Tercer Mundo que requieren en mayor medida acciones de pacificación son codiciadas por Rusia, China y Estados Unidos, lo que impide en muchos casos que cualquier forma de intervención sea eficaz. Esta situación de rivalidad limita también otra clase de actuaciones políticas y sociales, que podrían incurrir nuevos pecados de colonialismo.

Así las cosas, los únicos actores que son realmente eficaces para mejorar la situación de los países fallidos y de las zonas de extrema pobreza son las ONGs, que viven de aportaciones privadas y de los presupuestos públicos de Cooperación Internacional de los países donantes, muy mediatizados por sus gobiernos. Hoy, las ONGs se quejan amargamente de que la guerra de Ucrania está consumiendo todos los recursos disponibles, de forma que los países y territorios más depauperados pueden decaer en gravísimas catástrofes humanitarias. Sería muy deseable que estas instituciones y la propia ONU tuvieran medios suficientes y capacidad bastante para ocuparse de los diversos problemas realmente graves al mismo tiempo.