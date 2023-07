¿Por qué Vox no cree en la violencia de género?

2 Se lee en minutos



Esta semana, en 'La Hora de la 1', la periodista Silvia Intxaurrondo preguntaba con acierto al líder de Vox, , sobre el Convenio de Estambul. Este tratado internacional, que reconoce los derechos humanos de las mujeres y la violencia de género, entró en vigor en España en 2014. La respuesta de Abascal fue: “No conozco el convenio de Estambul, pero tampoco me parece relevante para mí (...) El género es un concepto ideológico”.

Como él no es mujer, entiendo que no le parezca relevante, pero como candidato al Gobierno debería saber como mínimo qué normas tenemos como Estado (art. 96 de la Constitución). Y más después de casi 10 años de ratificación. Si no conoce el Convenio de Estambul es complicado legislar con acierto sobre la violencia contra las mujeres. Por eso es normal que entonces diga que el género es un concepto ideológico, idea muy del pasado.

Y es que eso de “ideología de género” empezó a implantarse en partidos conservadores y ultraconservadores hace tiempo. De hecho, en 2019, Naciones Unidas condenó que representantes políticos lo usaran porque “normaliza la violencia contra las mujeres”. Pero, ¿de dónde viene todo esto? En las Conferencias Mundiales de Mujeres en El Cairo (1994) y Beijing (1995), la ONU asumió el género como clave de la violencia a las mujeres. Religiones como la católica o musulmana atacaron con dureza pues consideraban que el término desafiaba el concepto tradicional de familia.

En 2013 apareció el informe 'Restaurar el orden natural: una agenda para Europa'. Detrás, un 'think tank' de pensamiento cristiano en Estados Unidos y Europa con el fin de retroceder en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. El título del informe lo decía todo, restaurar el “orden natural” porque “el acto sexual se ha disociado de su propósito principal: la procreación”. Ya saben, las mujeres estamos solo para parir.

Con asociaciones en todo el mundo, muy bien financiadas (en España, Hazte Oír), se emprendió una campaña reaccionaria contra los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBi, hasta calar esas ideas en la vida política con el negacionismo de la violencia de género. ¿Les suena ahora, donde gobierna Vox, eso del cambio de las concejalías de feminismo por las concejalías de familias? Estábamos ya avisados de lo que venía.

Y así escuchamos a Vox hablar de que el género es ideología en lugar de opresión. Y así les escuchamos decir que Vox es la fuerza que más protege a las mujeres por querer endurecer las penas. Sin comprender que el feminismo no quiere solo medidas cuando ya estamos muertas o agredidas, sino impedir que las agresiones sucedan. Y para eso están las políticas de prevención, justo lo que ellos no descartan donde gobiernan.

Abascal pensará en la posibilidad de un cargo en un futuro pacto con el PP si gana las elecciones. Por entonces valdría que se leyeran la Constitución, la ley de Violencia de Género y el Convenio de Estambul. Por actualizarse, en 2023, y porque asuma que la única ideología que mata es el machismo.