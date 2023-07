Gracias, compis, ¡feliz verano!

2 Se lee en minutos



Una familia de vacaciones / Pixabay

Este año caí por casualidad a mediados de curso en un centro educativo en el que se imparten las tres etapas: infantil, primaria y secundaria. Tuve la suerte de pasar por los tres ciclos y compartir, no solo con los niños y las niñas, que ya sabemos que son los verdaderos maestros, sino con un equipo docente que me robó el corazón desde el primer día. Por mucho que una cargue en su mochila con un bagaje laboral que le dé "cierta" seguridad, y entrecomillo "cierta" porque mi abuela siempre decía que a los sitios nuevos hay que llegar como la que no sabe nada y luego aprenderlo todo: lo que sabías y lo que no, estaba nerviosa. Sin embargo, el acogimiento fue inmediato. Han sido meses en los que hemos trabajado mucho; nos pilló el Día de la madre, el Día del padre, el Día del deporte, el Día de las letras, el Día de Canarias, las orlas y el final de curso, ¡ah, y eso sin dejar de dar ni uno solo de los contenidos que aparecen en el currículo! Y todo salió bien… No es pedantería, fue compañerismo. Las frases que más escuché durante el curso fueron: "¿En qué te ayudo?" y "lo hago por los niños". Es muy complicado que en un centro educativo tan grande no se impongan los egos, el liderazgo o, incluso, el egoísmo: cada uno a su parcela y Dios a la de todos. Sin embargo, entre aquellas paredes lo que primaba eran los niños. Estoy convencida de que concluyo el curso siendo una mejor profesional gracias a mis compañeros: desde el personal de limpieza y mantenimiento, pasando por las monitoras de comedor, el departamento de secretaría hasta los docentes. En este cole entendí aquello de "arrimar el hombro" o "remar todos en el mismo sentido". Mi sobrino Iker se orló de infantil de cinco años esta semana, en otro cole, pero me sorprendió que a mi hermana le llamase la atención lo bien organizado que estaba todo. Le expliqué que detrás de eso tan bonito que ella vio y que duró una hora, hay días y días de hacer malabares para combinar los ensayos con el temario, con los exámenes y con el resultado de eso que se ve desde fuera como "tan fácil". Las personas que trabajan en los centros educativos, sea cual sea su cargo, lo hacen con personitas más o menos pequeñas, pero con personitas. Durante diez meses no hay descanso: hay que corregir y que programar por las tardes, los fines de semana e incluso en los puentes. Derribemos ya ese mito de que los profesores viven como Dios y tienen más vacaciones que nadie y miremos un poco más allá. Un poco más allá de donde no se ve o no se quiere ver. ¡Gracias, compis!, por "nuestros ratitos", por empujar al que se quedaba atrás para que cogiera el ritmo, por predicar con el ejemplo y pedirles a los niños que sean buenos compañeros mientras ven cómo nosotros los somos unos con otros. La verdadera educación está en el ejemplo y me voy orgullosa de haber sido partícipe de ello. ¡Feliz verano!