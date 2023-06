La vulnerabilidad de Putin

2 Se lee en minutos



El líder de Wagner, Yevgeny Prigozhin. / Europa Press/Contacto/Pool /Wagner Group

El pacto urdido con el presidente de Bielorrusia, Alexándr Lukashenko, para que el líder del grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, detuviera sus tropas a unos 250 kilómetros de Moscú, revela la vulnerabilidad del presidente ruso, Vladímir Putin. Que un hombre como él, que no ha dudado en liquidar a opositores acusados de hechos mucho menos graves que los protagonizados por Prigozhin, se haya visto obligado a aceptar que los mercenarios rebeldes queden impunes y que su jefe esté libre (por ahora), es un signo de impotencia que Putin no podrá quitarse de encima. En su sorprendentemente breve discurso de la noche del lunes intentó mostrar su actuación como un gesto de clemencia ante quienes han combatido por su país y de responsabilidad al haber preferido evitar «un baño de sangre» a pesar de haber podido reprimir el golpe por la fuerza. Ofreció, de nuevo, a los mercenarios tres posibles salidas (licenciarse, entrar en las filas del Ejército regular o refugiarse en Bielorrusia), sin mencionar a su líder.

En un país como Rusia, de larga tradición autoritaria, donde Putin ha forjado su poder y su prestigio con una mezcla de autoridad despiadada ante cualquier atisbo de contestación y de mediación entre las élites económicas y militares, sorprende que haya aceptado un acuerdo que puede ser tan desfavorable para su futuro político. Tras haber acusado a Prigozhin de alta traición, la benevolencia acaba siendo interpretada como debilidad. Máxime cuando no es cierto que no se derramara una gota de sangre durante la asonada. El derribo de un avión y varios helicópteros que intentaron, con poco éxito, detener la columna de blindados de Wagner costó al menos 20 bajas mortales a las tropas rusas. Para valorar el alcance de la humillación sufrida por Putin, deberemos esperar a conocer los detalles de este insólito episodio. Y si su venganza llega, aunque sea en frío. Si en algo están de acuerdo la mayoría de los expertos y cancillerías es en que estamos aún en el primer round del enfrentamiento. Una operación como esta, que empezó con los mercenarios ocupando Rostov, siguió con una marcha hacia Moscú y finalizó con un oscuro acuerdo que no hace sino añadir incertidumbre a lo ocurrido, no se recordará como una ingenua protesta con la que ahora Prigozhin pretende zanjar la cuestión.

En las formas, el conflicto desencadenado por el líder del grupo Wagner se mueve entre la tragedia y la farsa, pero sería insensato restarle importancia. Que un grupo de mercenarios liderados por un personaje histriónico haya campado por sus anchas, durante 48 horas, en un país que dispone de cerca de 6.000 cabezas nucleares, debe ser motivo de preocupación en todo el mundo. No sólo en Occidente. El silencio mantenido por el Gobierno chino es significativo. Como lo es que los otros únicos apoyos inequívocos que Putin ha recibido sean los del Irán de los ayatolás, la Turquía de Erdogan y la Venezuela de Maduro.

Las grandes potencias deben tomar nota de lo ocurrido y acordar, por encima de sus divergencias, mecanismos de seguridad para hacer frente a situaciones semejantes que pueden poner en riesgo la seguridad de todo el planeta.