Batirse por los derechos

Que las palabras importan lo sabe bien el ex líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que en pleno debate sobre las uniones entre personas del mismo sexo en España dijo aquello de que “llamarlo matrimonio genera tensiones innecesarias y evitables”, y luego pasó su propio purgatorio cada vez que intentó participar en el desfile madrileño del Orgullo y acabó defendiendo la maternidad subrogada como si fuera una exigencia del colectivo gay, cuando nunca lo ha sido. Aquella frase, de la que siempre renegó, le persiguió durante mucho tiempo, pero el aprendizaje que podemos sacar es que las palabras importan; y mucho.

En los últimos días hemos tenido dos nuevos ejemplos que, a buen seguro, sus protagonistas querrían borrar de la hemeroteca si la memoria digital no fuera implacable. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sostuvo que “hay ciudadanos, hombres de 40 y 50 años, que han visto, en algunas ocasiones”, que “algunos discursos” feministas eran “incómodos” para ellos. Y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, trató de quitar hierro a la condena por malos tratos al candidato de Vox en la Comunitat Valenciana porque fue “hace 20 años” en el contexto de un “divorcio duro”. Es evidente que ambas afirmaciones no representan lo que piensan Sánchez ni Feijóo, pero dar una coartada a los que niegan la igualdad entre hombres y mujeres o a los que justifican la violencia machista, cuando no niegan directamente su existencia, es un error que debemos evitar. Porque las palabras importan, hay que tener mucho cuidado de cómo las usamos.

El aspecto positivo de la controversia levantada por ambas afirmaciones es que el feminismo y la violencia machista se han hecho un hueco en la precampaña electoral. No existe de lo que no se habla, y es evidente que hay una parte de los hombres que rechaza adoptar medidas para evitar la histórica discriminación de las mujeres y que también existen negacionistas de la violencia de machista, aunque la cifra de asesinadas por sus parejas o ex parejas desde que hay registros haya superado ya el millar.

Cuando más teníamos la sensación de que estábamos avanzando, nos hemos dado cuenta de que los pies de la igualdad y la lucha contra el machismo caminaban inseguros sobre un terreno embarrado. Que el antifeminismo haya prendido en los jóvenes y en los adolescentes, que en los centros educativos hayan detectado cómo cala el discurso de la extrema derecha, que se hable en ellos de “feminazis”, que muchas chicas renuncien a hablar de estos temas en clase… son síntomas muy graves. Los derechos conquistados no se mantienen eternamente, hay que luchar por ellos cada día, no dejar una batalla por dar, porque podemos estar a un paso de volver a las tinieblas de la vida en blanco y negro.

Podemos señalar a Irene Montero -incluso en su propio espacio ideológico se ha hecho, tanto que la han apartado de las listas de Sumar-, pero sería demasiado sencillo ver en las políticas y sobre todo en las actitudes de la ministra de Igualdad y sus colaboradoras la razón única de la regresión que intuimos. Hay motivos más profundos y más difíciles de combatir.

Quizás tenía razón el presidente Sánchez cuando hablaba de la “incomodidad” de sus amigos ante el feminismo poco integrador -hasta se ha contabilizado cuántos son los hombres de mediana edad a disgusto con este tipo de políticas, unos 800.000 según las encuestas-, aunque nos equivocaríamos si en lugar de hacerles ver que están equivocados aceptáramos que tienen motivos para sentirse perturbados. Dar esa batalla y frenar la presencia en las instituciones de los negacionistas de la violencia machista debe ser un objetivo de la mayoría, por eso en campaña electoral no hay que rehuir estos debates, sino potenciarlos.

La ola que pretende recortar derechos está llegando a nuestras costas, después de haberlo hecho en algunos países de nuestro entorno, y como sociedad debería ser innegociable levantar el mayor número de diques para frenarla. Empezando por la escuela y por lo que ven los jóvenes y adolescentes en las redes sociales. En la semana del Orgullo, quizá sea el momento de desmentir a Napoleón cuando decía que “nos batimos más por nuestros intereses que por nuestros derechos”.