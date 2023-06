Les votamos y encima se quejan

3 Se lee en minutos



Las rabietas suelen atribuirse a los niños caprichosos. Permítaseme aquí un poco de autoficción, tan de moda. Aún recuerdo de mi infancia cuando mi madre, ante la insistente pregunta de qué hay de comer, me ofrecía algo que a mí no me gustaba y yo me ponía repugnante. Y Eloína, harta de tanta protesta, zanjaba el asunto siempre de la misma manera: "pues comerás lo que haya… y si no te gusta, échate al pie de ello".

Me ha venido a la mente esta evocación de la infancia al ver la reacción de algunos políticos –igual da su filiación política– cuando comprueban que no les favorecen los resultados de las elecciones o de las subsiguientes negociaciones para constituir ayuntamientos y comunidades.

El caso más significativo es el de Xavier Trías. El candidato del partido de Puigdemont, al conocer que un acuerdo de socialistas, los Comunes de Ada Colau y el PP, le arrebataba la alcaldía de Barcelona, se despachó con un "que us bombin a tots". Lo que la prensa española ha traducido como "Que os den a todos" o "Que os zurzan". Un amigo catalán veía la parte positiva del berrinche y aseguraba en que, al menos, había servido para que España acabara conociendo una de las expresiones más habituales del catalán coloquial.

La expresión recordaba inevitablemente a la de otro catalán, Estanislao Figueras. El presidente de la Primera República pronunció la célebre frase que resumía a la perfección el descrédito de la política española: "Señores, ya no aguanto más. Voy a serles franco: ¡estoy hasta los cojones de todos nosotros!". Y acto seguido hizo las maletas y emprendió viaje a Francia. Episodio del que, por cierto, el pasado día 9 se cumplieron 150 años, aniversario que por algún motivo nuestra actual clase política dejó pasar sin pena ni gloria.

Otro episodio singular se vivió en Gijón con la elección de Carmen Moriyón como alcaldesa de la ciudad con el apoyo de PP y Vox. Tres significativos cargos de su partido, Foro Asturias, presentaron la dimisión, lo cual supone la práctica desaparición del partido regionalista. El fenómeno de Foro es difícil de comprender fuera de Asturias, donde se le sigue conociendo como el partido de Álvarez Cascos, quien fuera vicepresidente de Aznar. La de Moriyón es una personalidad que trasciende la política, pese a que ya ha sido alcaldesa en dos mandatos anteriores. Prestigiosa médica oncóloga, goza de la admiración de muchos de sus pacientes y de sus vecinos, lo que en unas elecciones locales tiene más peso que la mera adscripción a una siglas.

Si lo que tanto molesta a Trías o a los tres dirigentes de Foro es la presencia en las instituciones del PP en un caso y la de Vox en el otro, la actitud más digna no puede ser marcharse, la de ahí os quedáis. Lo que esperan los ciudadanos es que permanezcan en sus puestos intentando defender sus postulados políticos y frenar lo que consideran el avance de la extrema derecha. Los pactos de Barcelona y Gijón son resultado de un sistema sin duda imperfecto. Pero no se pueden cambiar las normas en mitad del partido. Si hay que cambiar las reglas, se cambian, pero sólo las denostamos cuando no nos favorecen.

Peor aún son las críticas, que ha habido y muchas, a los ciudadanos por votar lo que votaron. Es decir, por votar lo que no nos gusta o, por decirlo más claro, por no votarles a ellos. El ciudadano tiene derecho a equivocarse y hay que respetarlo. Si unos convencen más que otros por algo será, algo habrán hecho los adversarios mejor que nosotros. Lo suyo sería la autocrítica y no la descalificación del votante. A los votantes que dieron la mayoría absoluta a Ayuso o a Almeida no se les puede negar el derecho a la queja –"vosotros os lo habéis buscado"– como se está haciendo, o como se hizo con los del PSOE cuando Sánchez llegó al poder. El resultado es el que es y, si no les gusta, que se echen al pie de ello.