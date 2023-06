3 Se lee en minutos



Fotograma de ’La belleza y el dolor’, el documental de Laura Poitras sobre Nan Goldin / EFE

Es muy difícil recomendar un libro, una película o un documental, y hasta un disco. No se trata de prescribir, verbo que inevitablemente me lleva a la consulta del médico, sino de transmitir una pasión única y, sin embargo, universal. Pero yo disfruto haciéndolo, sin miedo a no acertar, pues no es ese el objetivo, ya que la pretensión de llevar siempre la razón, también en cosas aparentemente baladíes como esta, conduce al fanatismo, que no es sólo religioso o político, a veces también puede ser cultural, de ahí las guerras de ahora.

Me encanta compartir aquello que me hace sentir viva, por muy tópico que suene, que me estimula, que me abre los ojos y me obliga a reflexionar, a pensar y a ponerme en el lugar del otro. La otredad es una condición cada vez menos común, casi excepcional, y de ahí su inestimable valor. Sin ella no hay empatía, y viceversa. Sólo siendo y sintiendo como otros somos capaces de saber quiénes somos, de configurar nuestra identidad como seres singulares.

Y no hay mejor espejo, en busca de los reflejos dorados de una vida plena, que la cultura. Por eso acostumbro a publicar comentarios en redes sociales sobre las novelas que me han gustado, y lo mismo con el cine o la música. Nunca lo hago para ejercer esa forma de crítica que hay a quien le pirra, la destructiva. ¿Para qué perder el tiempo en eso?

Únicamente comparto deleites, que de sufrimientos ya vamos sobrados. El último fue, además, un hallazgo inesperado, y cuando eso sucede es extasiante. Se trata del documental La belleza y el dolor (2022), donde la cineasta estadounidense Laura Poitras retrata a la artista Nan Goldin (Washington D. C., 1953).

A lo largo de más de dos horas de un metraje que en ningún momento se hace largo, ni siquiera pesado, vemos desplegarse su obra, su activismo, su lucha, su vida extraordinaria.

La infancia de Goldin quedó marcada por el suicidio de su hermana mayor, a la que sus padres, una pareja que, en palabras de su propia hija, "no estaba preparada para criar a ningún ser humano", enviaron a diferentes psiquiátricos y reformatorios para tratar de reconducir su disoluta conducta (era lesbiana).

La fotografía se convirtió en el refugio de una joven que se hizo mujer en la contracultura del Nueva York de los años 70 y 80, experimentando, de las drogas a la prostitución, que sufrió violencia de género y sobrevivió para que otros pudieran ver lo que sólo su mirada era capaz de captar.

Esas escenas, siempre capturadas por su objetivo, sin pudor ni filtros, contadas por ella misma, se van alternando en la película de Poitras con la labor de Goldin al frente de la asociación P.A.I.N (Prescription Addiction Intervention Now), grupo que reúne a víctimas de los opiáceos y, sobre todo, del OxyContin (en este punto, recomiendo la serie Dopesick, sobre el mismo trágico tema), fármaco que empezó a venderse legalmente en Estados Unidos en 1996 y que a estas alturas es responsable de más de medio millón de muertes en el país norteamericano.

Noticias relacionadas

Goldin y su gente lograron, con sus intervenciones y protestas, que el apellido Sackler, familia milmillonaria que introdujo la adictiva y mortal droga en el mercado farmacéutico, desapareciera de museos de todo el mundo (lavaban su conciencia a través de la filantropía).

Al acabar el documental, lo recomendé, en público y en privado. “A veces pienso que he tenido una vida excesivamente pasiva, poco atractiva y acomodaticia, un tanto vulgar”, me dijo una buena amiga con la que comparto pareceres y disforias, y a la que le insistí en que lo viera de manera apremiante, urgente. “No. Tu vida es maravillosa”, le respondí yo. Pero durante dos horas fue capaz de vivir la de Nan Goldin. Fue otra sin dejar de ser ella. Y eso es extraordinario.