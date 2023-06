Pedro Sánchez y las "coñas" de Feijóo

4 Se lee en minutos



El presidente del Gobierno, líder del PSOE, aspirante a la reelección y cocinero del adelanto electoral que nos va llevando poco a poco y cocidos en altas temperaturas hacia las urnas, concedió este lunes una entrevista al compañero Carlos Alsina, de Onda Cero. El hecho de que el jefe de los socialistas haya empezado ya una ronda con los medios de comunicación que promete ser amplia y variada (como debiera ser siempre y por parte de todos y cada uno de los candidatos a representarnos en el Gobierno o en las Cortes), evidencia que es él quien corre cuesta arriba en esta campaña electoral, no su adversario. Que sale a intentar una remontada épica, impulsado por la emoción y el propio factor sorpresa de los comicios, ante un Alberto Núñez Feijóo colmado de poder tras el 28-M… gracias, en muchísimos casos, a polémicos y ruidosos pactos con Vox, todo hay que decirlo.

Esa necesidad de ganarle tiempo al tiempo, de estirar la campaña y sus oportunidades de acierto propio y de error del contrincante se le notan también a Sánchez en su insistencia en los debates. Lo usual es que la ansiedad por debatir sea de quien intenta entrar por primera vez en Moncloa, no de quien tiene ya la llave y pretende conservarla. Pero la realidad demoscópica es la que es y las necesidades de cada cual ante las generales del 23J, las que son. Vaya por delante que los debates entre aspirantes no debieran ser un privilegio que nos otorgan, o no, los jefes de campaña según les venga el viento, sino un derecho de los ciudadanos para poder elegir con mayor criterio.

En fin. Que ahí estaba Sánchez ante un micrófono radiofónico en el arranque de la semana para defenderse de los que le acusan de haber gobernado con Bildu –alegó que sólo ha tomado su apoyo para leyes concretas, que no ha tenido ministros abertzales-; para marcar distancias con el Podemos de Pablo Iglesias e Irene Montero –de quien cuestionó, pese a que sigue manteniéndola como ministra, su forma de entender el feminismo con una pátina excluyente, según el presidente- y para atacar cuanto pudo, con tono relajado, eso sí, al PP por aliarse con la ultraderecha para llegar al poder.

Noticias relacionadas

Fue en el momento en que más concentrado estaba hablando (o dándole estopa) a los populares cuando se negó rotundamente a aceptar la dicotomía en la que Núñez Feijóo piensa centrar su campaña: «O Sánchez o España», la segunda parte del serial "derogar el sanchismo" que tan buen resultado le ha dado a la derecha en las elecciones autonómicas y locales. "O Sánchez o España… ¿es una coña, no?", se permitió enfatizar el líder de los socialistas, bromeando con que si podía decirse también que en julio habrá que elegir entre Feijóo y "el planeta tierra" o Feijóo y "la felicidad". "¡La disyuntiva es entre Sánchez o Feijóo!", subrayó, avisando de que es peligroso sugerir que todos aquellos que no votan a PP y Vox no son España. En esto último no le falta razón, aunque visto lo visto el 28M conviene que todos vayan digiriendo que España y su voto supera, y a veces hasta desborda, el marco mental que se hacen los políticos durante semanas encerrados en despachos, desconectados de la realidad que se va instalando calle a calle.

Y comentando precisamente esas realidades y las preocupaciones de la ciudadanía, quiso incidir Sánchez en que Cataluña ya no es un motivo de desasosiego dentro de España ni un tema de conversación recurrente fuera de ella. Y es así, continuó su relato, porque él, siendo ya presidente, cambió de criterio sobre los indultos, y donde dijo digo acabó diciendo Diego y perdonó a políticos independentistas pese a haber dicho lo contrario en pro de la pacificación ante una crisis de Estado. Ese es el relato que hizo ante su entrevistador cuando éste, en varias ocasiones, le preguntó si seguía considerándose un hombre "fiable", "de palabra" tras haber dicho unas cosas para acabar haciendo la contraria. Entre otras, con los indultos. Pero a Sánchez no le agobia discutir sobre esta cuestión. Al contrario. Otra cosa son los cambios en la sedición y la malversación que impulsó, el pasado mes de diciembre, con muchísimo ruido, también en el bloque de la izquierda, y pocas nueces después en los tribunales. "Cataluña es uno de los más grandes activos políticos de este Gobierno", dijo Sánchez, quien por cierto confía en el tirón del PSC para salvar un granero de voto clave ante el 23J, dadas las perspectivas y la fuerza del PP en el otro: Andalucía.