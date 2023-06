Inteligencia artificial y burricie natural

2 Se lee en minutos



Nos preocupa enormemente cómo evoluciona la inteligencia artificial, hablamos sobre ello, debatimos y leemos noticias que nos cuentan cómo la inteligencia artificial escribe artículos, libros o tesis doctorales mejores que las de nuestros alumnos. Mientras, ellos pasan de la información contrastada de los medios de comunicación, y se lanzan a bucear en las aguas procelosas de las redes sociales (TikTok sobre todo) donde lo mismo te ofrecen pilates de pared que te analizan a Trump o el resultado de las elecciones. Todo con la misma formación previa, o sea, con ninguna, y la misma profundidad que un charco. Nuestros jóvenes viven pegados a la pantalla, hiperconectados a una información que poco se parece a la verdad, pero eso no nos preocupa. Nos llevamos las manos a la cabeza protestando por su desidia, su falta de esfuerzo o su poco compromiso, como si hubieran nacido por generación espontánea y no fueran nuestros hijos, nuestros alumnos, aquellos a los que hemos visto crecer con un móvil en la mano, a partir de los doce años, en el mejor de los casos. Hemos convertido el móvil en el regalo estrella de las comuniones, y las pantallas, en el entretenimiento común en las mesas para que los niños dejen hablar a los mayores y no molesten.

La opción de un libro o un juego suena a radical, a habitante de una lejana comuna fuera del mundo. Antes, protestar por el hecho de que se regalara un teléfono a niños de ocho años era ser una persona rara, alguien fuera de la realidad. Casi una histérica. Ahora, cuando su uso empieza a prohibirse en algunos países, y las pantallas, que eran lo más en educación, comienzan a mostrar sus debilidades, tampoco nos preocupamos mucho. Crece además el número de personas que evitan leer las malas noticias, como la guerra de Ucrania o los efectos de la pandemia, y cambian enseguida, con solo deslizar el dedo, a contenidos mejores y más atractivos.

Entre cómo maquillarse o ganar abdominales y cómo vivir sabiendo que en otras zonas del mundo las bombas evitan cualquier tutorial de belleza, se elige lo primero. Pero si las personas de dieciocho a veinticuatro años piensan que la fuente de información más fiable es una red social china, y que es mucho mejor un influencer, sea lo que sea esta palabra, que un periodista, a lo mejor es hora de dejarnos de preocupar por la inteligencia artificial y empezar a ocuparnos de la nuestra, de la de nuestros hijos, a no ser que queramos vivir en la necedad absoluta y en la burricie, que parece ser nuestra tendencia.