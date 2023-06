1 Se lee en minutos



El expresidente español José Luis Rodrigo Zapatero. / Europa Press/Isabel Infantes

La banda terrorista ETA debería ser ya un recuerdo para los libros de historia. Todo el dolor que insuflaron a la sociedad española en general y a la vasca en particular ya es incumbencia de la educación y del recuerdo para ser analizado muy poco a poco, tan poco a poco como el que, tanto víctima o asesino necesite digerir en un acto de olvido, en un caso, o de contrición, en el otro.

Pero la política pequeña la sigue utilizando. Le ocurrió al expresidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, en unas declaraciones en el programa de Carlos Herrera que inundaron rápidamente las redes sociales.

Como siempre ocurre en estos casos es necesario no quedarse con el corte del voz divulgado e ir a la entrevista entera. No cambiará la opinión sobre esas declaraciones, pero sí las pondrá en contexto. La respuesta tiene dos partes. En la primera, Zapatero hace honor a su estilo y responsabiliza a la democracia española y a la sociedad como los impulsores de acabar con ETA, y sin concesiones. “Que esta democracia, que nuestra sociedad consiguiera derrotar a la banda terrorista, a cambio de nada, cosa que no ha pasado en ningún país que ha tenido terrorismo... Le recuerdo que ETA terminó sin que hubiera que modificar ni una sola ley, ni conceder un indulto, ni tomar ninguna medida de gracia. La victoria de los valores democráticos fue absoluta”.

Noticias relacionadas

Esta intervención parece a la altura de un hombre de Estado que unas horas más tarde se reunía con los otros tres presidentes de Gobierno en un encuentro del Patronato del Real Instituto de Elcano y Felipe VI. Pero la insistencia de Herrara sobre los pactos con Bildu en el Gobierno de Pedro Sánchez desembocó en un Zapatero irreconocible. Cambió de registro y se puso a la defensiva profiriendo una declaraciones que no tenían la tesis política de la anterior. ¿Fue la democracia quien acabó con ETA o fue el Gobierno Zapatero? Y partir de ahí, la lustrosa polémica posterior.

El pacto contra la banda que tan bien manejaron los dos partidos saltó por los aires en este momento. La desesperación ante unas elecciones tiene la culpa. Nos quedamos con las primeras palabras. Por el bien de todos y de los hechos.