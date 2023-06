De segundón, nada

4 Se lee en minutos



Alberto Núñez Feijóo.

Buzz Aldrin cumplió hace unos meses los 93 años. Una larga vida para el hombre que pronunció una de las frases más desconocidas de la historia: “¡Qué maravillosa desolación”. Fue el 20 de julio de 1969, pero casi nadie lo recuerda aunque lo hizo al posarse sobre la luna. Y es que Aldrin fue el segundo hombre en llegar a nuestro satélite, poco después de que Neil Amstrong hiciera lo propio, convirtiera su “es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad” casi en un aforismo y pasara a la historia. En un mundo en el que convertimos todo en una competición deportiva y se prima la victoria por encima de cualquier otra cosa, ser segundo tiene muy poca literatura.

En política, sin embargo, esta afirmación tiene sus matices. Muchos. Los ‘números dos’ han tenido siempre una gran relevancia en nuestra historia reciente: Gutiérrez Mellado, Alfonso Guerra, Rodrigo Rato, Fernández de la Vega, Soraya Sáez de Santamaría... son algunos ejemplos sin salirnos del ámbito político. No son Aldrin, complementan al líder en aquellos aspectos en que éste cree que flaquea y, en ocasiones, acumulan mucho poder. Por ello, estos días hay una pregunta recurrente que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no acaba de responder: ¿quién será su número dos? Más allá de las cuitas que siempre genera la elaboración de las listas electorales, en época de bonanza demoscópica pero sobre todo cuando se auguran malos resultados, la designación de un ‘número dos’ suelde dar muchas pistas sobre qué podemos esperar del líder. O dónde ve él su propia debilidad.

En el caso de Feijóo, a la ausencia de un ‘segundo’ claro se suman las dudas sobre quién encabezará su equipo económico en una época de turbulencias como la actual, y por eso el interés mediático es todavía mayor ante la sospecha de que podría ser la misma persona. “Nosotros tenemos a Nadia y ellos a nadie”, llegó a bromear este fin de semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El humor, como la esperanza, es lo último que deberíamos perder, y parece que el líder del PSOE se ha apuntado a ello; ya que el viento de las encuestas sopla a favor de Feijóo, mejor tirar de ironía.

Sánchez ha tenido diversos ‘números dos’ en la legislatura que ahora expira, caprichos de los gobiernos de coalición, pero a la hora de la verdad ha optado por Nadia Calviño, la vicepresidenta económica que ofrece un perfil muy diferente al del propio presidente del Gobierno. La ortodoxia económica que Calviño ha defendido a lo largo de la legislatura, especialmente frente a algunas demandas de sus socios de coalición, es el principal aval que ahora quiere exprimir Sánchez ante la difícil cita de las urnas el próximo 23 de julio. Calviño, una alta funcionaria de la Unión Europea que antes de cambiar Bruselas por Madrid era la guardiana de las cuentas de la Comisión, es lo contrario al ruido provocado por el Ejecutivo de coalición desde el primer momento, una de las razones esgrimidas desde Ferraz para justificar el batacazo electoral del 28M y las malas perspectivas del 23J. Cierto es que Calviño ha estado sentada en el Consejo de Ministros desde el principio, pero también lo es que no ha sido hasta el final de la legislatura cuando Sánchez ha decidido darle mayor protagonismo. Sin ir en las listas, porque la vicepresidenta no contempla quedarse en el Congreso si el PSOE no revalidada el gobierno, pero sí convirtiéndola de facto en su tique electoral. Lejos queda ya la moción de censura de Ramón Tamames en la que el presidente del Gobierno parecía apostar por Yolanda Díaz y tantos rumores desató aquella escenificación.

Si Sánchez necesita potenciar su imagen centrista para no perder al sector moderado del socialismo, la líder de Sumar tiene que cuidar su costado más a la izquierda para contrarrestar, por ejemplo, la campaña orquestada por una parte de Podemos para que levante el veto a Irene Montero. Y por ello, también la elección de su ‘número dos’ tiene una lectura muy clara: el diplomático Agustín Santos fue jefe de gabinete del ministro Moratinos, quien lo conoce dice que es “muy de izquierdas” y siempre se ha situado junto a la causa de los saharuis y frente a Marruecos. Díaz ha sido vicepresidenta del Gobierno que dio un giro radical a la política de España respecto al Sáhara y Rabat, y quizás con Santos pretenda expiar este pecado.

“¿Recuerdas lo que dijo Aldrin cuando pisó la luna? Nadie lo recuerda. Porque Armstrong ya había sido el primero.” Una verdad a medias... al menos en política.